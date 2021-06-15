Ян Валетов: Без победы Порошенко в 2014-м приход к власти Зеленского был бы невозможен

Мне дико надоел беспрерывный бессмысленный срач. Не хочу участвовать, даже прикасаться не хочу - брезгливо и незачем. К сожалению стоять в стороне, скрестив руки на груди, не получается.

Обозначу позицию. Не в первый раз, но некоторым нужно повторять, иначе не доходит, пишет в своем Facebook писатель Ян Валетов, информирует UAINFO.org.

1. Для меня любой народный избранник - от депутата до президента - не высшее существо, а наемный менеджер, который получает зарплату из тех налогов, что я плачу. Я не обязан его любить. С какой стати, собственно говоря? Я даже не обязан его уважать. Могу, если есть за что, и уважать, а так он мне глубоко безразличен. Функция при Законе и Конституции, не более. Плохо справляется со своими функциями - до свидания. В том, что один наемный менеджер сменят другого нет сакрального смысла, исключительно принцип ротации кадров. И это правильно.

2. Порошенко с треском проиграл выборы. Он не мог их не проиграть. Нанятая им команда пиарщиков и на конкурсе мудаков заняла бы только второе место. Я за него голосовал. Да, мне не стыдно, я голосовал за ПАП. Более того, я и сегодня считаю, что Зеленский - это не лучший выбор, но другого у нас не было. Я один из первых криком кричал, что проигрыш неизбежен, если не поменять тактику. Не гонец виноват в несчастье, но для толпы свидетелей святого Петра, это весьма спорный тезис. Я часто угадываю ход развития событий, но ничего не могу предотвратить. Если человек хочет свернуть себе шею, то обязательно её свернет и предупреждать его без толку.

3. Проигрыш Порошенко не трагедия, не разворот назад, не капитуляция, и не крах страны и валюты. Просто менеджер сменился. И все. Точка. Заканчивайте выть, жизнь продолжается.

Я благодарен ПАПу за безвиз, за то, что мой бизнес не кошмарили, за то, что начали работать механизмы, которые при Януковиче даже и не скрипели. Возможно, что решения, принимаемые им были ошибочны, но, несмотря на все, мы остаемся Украиной, а не частью Южного Федерального Округа.

Получить власть в 2014 или в 2019 - суть разные вещи. Взять на себя ответственность за страну в тот момент, когда все падало, когда интервенция могла начаться каждый день, дорогого стоит. Для справки, я бы в тот момент страну не возглавил бы, даже если бы предлагали. А если бы возглавил, то не уверен, что мои решения были бы правильными и не привели бы к катастрофе.

Неважно, какие у ПАП были мотивации, неважно, обогатился ли он в результате, неважно, какими методами он пользовался, кому жал руки и кого обнимал. Это был сложный этап в истории нашего государства, и мы его пережили. Живыми и независимыми. Могли и не пережить. И еще одно.

Без победы Пороха в 2014-ом приход к власти Зеленского был бы не возможен. ПАП был Президентом, правил как мог, и проиграл. Проиграл в честной борьбе. Общественный запрос изменился, люди проголосовали. Точка.

Спасибо ему, поехали дальше.

4. Нет на свете святых, нет даже безгрешных. Пройдет время и мы, наверное, узнаем немало интересных фактов о правлении нынешнего Президента и его окружения. Не сомневайтесь, сейчас Некто тоже пишет пленки и собирает компромат. И в нужный момент он попадет на экраны телевизоров, выльется в интернет. У нас всегда так. Раньше разоблачали вождя только после того, как донесли до мавзолея, теперь сразу после того, как ЦИК обьявит результат. Прогресс, что еще скажешь?

Научиться бы жить без вождей, но не с нашим счастьем. Пока еще эволюция так далеко не зашла. Но есть надежда. Сограждане, смена власти, при сохранении любезного народу направления движения, это благо. Выборы - это инструмент развития общества, даже если вам не нравится результат.

5. Я не за Кравчука, Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко или Зеленского. Я за Украину. За то, чтобы моя страна была развитой демократической державой, равной среди равных. Богатой, сильной, гостеприимной, законопослушной и свободной. Свободной от диктатуры, вождизма, нацизма, религиозных и прочих предрассудков и от идиотов, которые не понимают, что их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Я не считаю постоянный бардак признаком развитой демократии. Я думаю, это это симптом инфантилизма и незрелости. Для блага своей семьи, своих близких, своей страны я буду сотрудничать и взаимодействовать с любой властью, которую посчитаю полезной для вышеозначенной цели. И не надо мне рассказывать, что такое благо в вашем представлении. У меня есть свое понимание и, простите, мне не очень интересно ваше.

6. Не люблю любых фанатиков. Мне противны секты: религиозные, политические и эзотерические. Слепая вера во что-либо, даже в самое светлое, мне претит. Добро в руках идиотов-фанатиков становится злом в считанные секунды. Нет ни одной прекрасной идеи, которую нельзя было бы превратить в говно. Достаточно бросить ее в массы. Люди и по отдельности не очень добры и умны, а уж собранные в толпу точно ни добрее, ни умнее не становятся. Я это говорю по собственному опыту, а не потому, что мизантроп и ношу белое пальто.

Мне одинаково чужды и ярые поклонники Зеленского, и страстные последователи Порошенко. К секте Юлии Владимировны у меня тоже никаких теплых чувств. Я дружу и общаюсь с личностями из всех лагерей, даже если (а это обязательно!) они друг друга на дух не переносят. С ЛИЧНОСТЯМИ. С ними я готов спорить, обсуждать принципы, разбирать детали. С сектантами я не хочу даже говорить. Бесполезно и неприятно, время можно потратить с большим толком.

7. Последнее. Грехи и промахи Порошенко не делают Зеленского ни лучше, ни хуже. Грехи и промахи Зеленского ничего не меняют в портрете Порошенко.

Были прошлые, пришли нынешние, придут будущие. Потом забудут и о них.

Они обязательно уйдут, а Украина останется. И нам в ней придется сосуществовать.

Делайте добро близким, не причиняйте зла окружающим, насколько это возможно, и это уже будет вкладом в благополучие общества.

Живите здесь и сейчас. У каждого своя роль и свое время. И у гражданина, и у Президента.

Главное, что бы потом, когда начнете подводить итоги, не было стыдно перед самим собой. За собственные грехи и ошибки. Не за Порошенко или Зеленского. За себя.

Ян ВАЛЕТОВ