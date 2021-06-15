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Зеленський телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти в домівки американців

  12   0 15.06.2021, 13:04 | Новости, Политика
Зеленський телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти в домівки американців

Робоча поїздка Президента України до Донецької області 9 червня 2020 року. Фото - Офіс президента

Війна з Росією може прийти в домівки американців, заявив телеканалу CBS News Президент України Володимир Зеленський. 

Як передає Укрінформ, про це йдеться в репортажі телеканалу, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України.

"За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна займатиме одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу, - Ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка знаходиться за тисячі миль від їхньої власної. "Вона (війна з РФ - ред.) може бути завтра в їхніх домівках", - сказав він".

Це може здатися надуманим, розмірковують журналісти, але на думку експертів, російські хакери використовують Україну як випробувальний полігон, зокрема, для атаки на її енергосистему, аби потім застосувати подібну тактику в США.

"Коли на початку цього року десятки тисяч російських військ були стягнуті до українського кордону, дехто розцінив це не тільки як спробу налякати союзника Америки, а і як загрозу для США та їхніх союзників", - зазначають автори репортажу. 

За їхніми спостереженнями, Зеленський, як і багато українців, вважає, що Путін має неоімперські амбіції щодо Росії, аби знову контролювати своїх сусідів.

"Вони не хочуть зробити нас вільними", - цитує Президента України CBS News.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати "проблеми Донбасу", то Путін запропонував робити це з "керівниками "ДНР" і "ЛНР".

Укрінформ

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