"По-перше, потрібно позбутися корупції", – Байден про вступ України в НАТО

Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, військові дії на території України не є перешкодою, на відміну від корупції.

Про це він сказав на брифінгу., повідомляє РБК-Україна.

Першим він назвав позбавлення від корупції, а не війну в Україні.

"Моя відповідь - ні. Ось у чому справа: по-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація", - сказав Байден у відповідь на питання, чи може війна і окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.

Він додав, що США будуть робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір агресії Росії.

"Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього альянсу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.

РБК-Україна