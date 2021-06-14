Почему лидеры G7 не дали Украине никаких позитивных сигналов? – мнение

Судя по всему, в Вашингтоне и Брюсселе разобрались, что у нас еще не скоро закончится процесс поощрения коррупции и функционирования уродливой экономики откатов…

Почему всё рушится, в частности, какие масштабные негативные последствия мы получим после запуска «Северного потока-2» (и неужели еще самое интересное нас ждет по итогам встречи Байдена и Путина)? Потому что украинские власти неизменно всё сводят к политике, а не к экономическим моделям и финансовым инструментам.

Такое мнение высказал в Facebook директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, информирует UAINFO.org.

Далее, почему после трехдневного саммита в Корнуолле лидеры G-7 не дали Украине никаких позитивных сигналов? Потому, что мы, как и прежде, перенасыщены теми чиновниками и политиками, которые наподобие известных персонажей нагло и крепко присосались к государственному корыту. Они не дают нам развиваться.

Более того, сейчас такое ощущение, что на каждый малый и средний бизнес еще больше стало полиции, пожарников, налоговиков и т.д. и т.п.. Судя по всему, мы возвращаемся назад в старые и добрые 90-е, когда академики с доцентами брали в руки «кравчучки» и отправлялись в Европу или в Китай за товаром. Кто-то снова должен работать «челноком». Всё, больше не будет жирных и сытых годов, какими были «нулевые».

И в этих условиях наши власти продолжают клянчить деньги уже повсюду. Да, когда захлебываешься от кредитов МВФ и других международных кредиторов, то, конечно, очень хочется продлить такие чудные мгновенья. В такие моменты не хочется думать, что полученные кредиты – это всегда долги будущих правительств, и всем украинцам надо будет что-то делать с этой накопленной огромной задолженностью.

В этой связи лично мне интересно, когда Шмыгаль говорит, что деньги международных кредиторов, не попадающие в реальный сектор экономики Украины, — это хорошо; что в это время думает большая часть населения страны, оказавшаяся за чертой бедности и без работы?

Когда же, наконец, наши люди поймут, что Кабмин все ранее полученные кредиты истратил, а из кризиса мы так и не вышли. Вот в чем проблема, и эти огромные украинские проблемы совершенно не волнуют Запад.

Судя по всему, в Вашингтоне и Брюсселе разобрались, что у нас еще не скоро закончится процесс поощрения коррупции и функционирования уродливой экономики откатов. Как говорится, после драки кулаками не машут, а ведь какие были большие надежды на новые идеи и на новые лица политических лидеров!