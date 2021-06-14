НАТО має виконувати обіцянки стосовно України – президент Литви

Литва вітає політику "відчинених дверей" НАТО, але очікує підтвердження цієї політики на сьогоднішньому саміті НАТО у Брюсселі.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда вважає, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) має дотриматись обіцянок стосовно України, закріплених у декларації Бухарестського саміту Альянсу, що одного дня Україна стане членом організації.

Про це Наусєда сказав перед початком саміту за участю голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО, інформує UAINFO.org.

Трансляція прибуття лідерів Альянсу триває на сайті НАТО.

"Ми також дуже вітаємо політику НАТО "відчинених дверей". Перш за все, беручи до уваги наших сусідів і друзів - Грузію і Україну. Надані нами обіцянки мають бути дотримані. Я хочу нагадати вам, що рішення саміту у Бухаресті у 2008 році щодо країн Східного партнерства було ухвалене", - наголосив Наусєда.