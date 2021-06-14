Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:48

Почему лидеры G7 не дали Украине никаких позитивных сигналов? – мнение

23:20

НАТО має виконувати обіцянки стосовно України – президент Литви

20:01

Комнатное растение "улетело с молотка" за 19 тысяч долларов. ФОТО

19:02

Береза: С высокой вероятностью можно утверждать, что у нас будут внеочередные президентские выборы

18:04

Не встояв на палубі: шестирічного малюка перемололо гвинтом катера на Москві-річці

17:04

Сім років тому найманці ПВК Вагнера збили літак Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська

16:02

Патріарх Кирило благословив росіян вмирати за Путіна (відео)

14:58

В США мужчина пытался выпрыгнуть из летящего самолета. ВИДЕО

14:02

В Украине резко подорожает в цене хлеб и курятина

13:00

Байден нарушил королевский протокол

11:59

Віктор Таран: Саміт НАТО. Чого очікувати світу та Україні?

11:02

Російський боксер Повєткін завершив кар'єру після поразки нокаутом

09:59

ЗМІ оприлюднили повну версію "плівок Медведчука"

09:00

Помер хореограф і танцюрист Григорій Чапкіс

08:09

В России обнаружили оригинальные мутации COVID

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

НАТО має виконувати обіцянки стосовно України – президент Литви

  6   0 14.06.2021, 23:20 | Новости, Политика
НАТО має виконувати обіцянки стосовно України – президент Литви

Литва вітає політику "відчинених дверей" НАТО, але очікує підтвердження цієї політики на сьогоднішньому саміті НАТО у Брюсселі.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда вважає, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) має дотриматись обіцянок стосовно України, закріплених у декларації Бухарестського саміту Альянсу, що одного дня Україна стане членом організації.

Про це Наусєда сказав перед початком саміту за участю голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО, інформує UAINFO.org.

Трансляція прибуття лідерів Альянсу триває на сайті НАТО.

"Ми також дуже вітаємо політику НАТО "відчинених дверей". Перш за все, беручи до уваги наших сусідів і друзів - Грузію і Україну. Надані нами обіцянки мають бути дотримані. Я хочу нагадати вам, що рішення саміту у Бухаресті у 2008 році щодо країн Східного партнерства було ухвалене", - наголосив Наусєда.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (322)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]