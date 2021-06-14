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Віктор Таран: Саміт НАТО. Чого очікувати світу та Україні?

  13   0 14.06.2021, 11:59 | Новости, Политика
Віктор Таран: Саміт НАТО. Чого очікувати світу та Україні?

"Сьогоднішній саміт НАТО важливий, оскільки ухвалюватиме тактику і стратегію Альянсу на найближчі два роки. Це перший саміт у якому візьме участь новообраний президент США. Тому всі з нетерпінням чекають на його промову", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран,  інформує UAINFO.org.

"Найголовнішими темами стануть: відносини з Росією та Китаєм; Афганістан, з якого до вересня союзники планують вивести всі війська; ухвалюватимуться рішення щодо підвищення обороноздатності в космосі та Інтернеті; Планується створення загального фонду для підтримки досліджень з розробки та впровадження новітніх оборонних технологій.

Має бути затверджена стратегія щодо посилення захисту важливої ​​інфраструктури та ланцюжків поставок. Україну не запросили. Але це не "зрада." Адже в ньому не візьме участь жодна третя країна. Включно з Грузією та найближчими партнерами Альянсу Фінляндією та Швецією Неприємно інше. В рамках роботи саміту не передбачено жодної окремої робочої наради стосовно України. Хоча наші союзники Польща та країни Балтії неодноразово на цьому наполягали. Одна із причин - Україна після приходу до влади Зеленсього досі не призначила свого посли при НАТО. А без цього сподіватись на покращення співробітництва з Альянсом - не варто. Тому спостерігаємо за самітом, аналізуємо та очікуємо: виступ Байдена, підсумковий прес-реліз, нарешті призначення посла України при НАТО", - завершує політолог. 

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