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Російський боксер Повєткін завершив кар'єру після поразки нокаутом

  7   0 14.06.2021, 11:02 | Новости, Спорт
Російський боксер Повєткін завершив кар'єру після поразки нокаутом

Російський боксер Олександр Повєткін, який у своєму останньому бою програв Ділліану Вайту, зробив заяву про завершення кар'єри.

Слова Повєткіна наводить "Р-Спорт", інформує УНІАН.

"Роки своє беруть, вирішив завершити кар'єру. Потрібно ще багато пролікувати. Мені вже не 20 років. Таке рішення завжди непросто дається. Але час дає про себе знати", - сказав 41-річний боксер.

Нагадаємо, в березні Повєткін програв Уайту в реванші. Російський боксер був нокаутований вже в четвертому раунді. 

Повєткін боксував на професійному рингу з 2005 року. Він виходив на ринг 40 разів: 36 перемог, 3 поразки і 1 нічия. Програвав росіянин Володимиру Кличку, Ентоні Джошуа та Діліану Вайту.

За свою кар'єру Повєткін так і не завоював повноцінний титул чемпіона світу. Він володів лише другорядними поясами: "тимчасового" чемпіона WBC, "регулярного" чемпіона WBA та іншими. 

Двічі Повєткін попадався на допінгу. У травні 2016 року в його крові були виявлені залишкові сліди мельдонію, через що зірвався бій з Деонтеєм Вайлдером. А в грудні того ж року перед боєм зі Стіверном у Повєткіна виявили заборонену речовину остарін. Бій між росіянином і канадцем також не відбувся. 

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