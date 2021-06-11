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Зачем Зеленского вызвали в Вашингтон – мнение эксперта

  81   0 11.06.2021, 23:02 | Новости, Политика
Зачем Зеленского вызвали в Вашингтон – мнение эксперта

Во время встречи президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом украинскому лидеру донесут, о чем стороны договорились во время американо-российского саммита и заставят выполнять договоренности «сильных мира сего».

Такое мнение в комментарии «Главреду» озвучил политический эксперт Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

По его словам, то, что Байден озвучит Зеленскому, определит весь сценарий дальнейших взаимоотношений Украины и России, ситуации на Донбассе, реинтеграции ОРДЛО (или ее отсутствие) и тому подобное.

Кроме того, по мнению эксперта, на встрече с Зеленским Байден подчеркнет жесткую позицию США по чувствительным вопросам, например, сотрудничества с МВФ, руководства Нафтогаза и тому подобное.

«Однако любой политик должен делать хорошую мину даже при плохой игре, поэтому публично Зеленский будет радоваться, хотя по факту его вызывают в Вашингтон, во-первых, на отчет, во-вторых, для информирования о новых заданиях», — сказал эксперт.

При этом все равно у Украины останется возможность маневра или отказа от выполнения того, что для нее неприемлемо.

«Такая возможность есть всегда, так как задачи ставят нам, а мы их выполняем или выполняем не совсем, или выполняем наоборот (…) 

Кроме того, если мы будем отказываться выполнять или откладывать выполнение определенного решения, нужно предлагать что-то взамен. То есть Украине нужно стараться быть хотя бы младшим, но партнером, а не молчаливым исполнителем», — резюмировал эксперт.

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