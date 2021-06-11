Скандальные сведения о неуплате налогов миллиардерами США могла слить Россия – Die Welt

Согласно сообщению СМИ, американские миллиардеры почти не платят налогов. Это вызывает возмущение — но и наводит на вопрос: кто слил конфиденциальную информацию журналистам? Некоторые предполагают: это были российские хакеры.

Такую информацию приводит немецкое издание Die Welt, информирует UAINFO.org.

В США произошла сенсация. В конце концов, опубликованные данные — если они соответствуют действительности — обескураживают: с 2014 по 2018 год 25 богатейших американцев заплатили всего лишь 3,4% федерального налога, что гораздо ниже налогов, которые в США приходится платить государству обычным работникам.

По данным издания ProPublica, глава Amazon Джефф Безос, самый богатый человек в мире, в некоторые годы и вовсе не платил налоги. Это удалось сделать и Илону Маску, основателю компании Tesla. А легендарный инвестор Уоррен Баффет, который неоднократно призывал к повышению налогов для богатых, переводил в налоговую службу в среднем 0,1% дохода.

В настоящее время мало кто задается другим важным вопросом: откуда взялась эта информация?

«Я опасаюсь худшего», — пишет известный американский экономист Тайлер Коуэн в своем блоге Marginal Revolution. По его словам, один-единственный недобросовестный сотрудник министерства финансов США вряд ли мог получить данные и поделиться ими одним нажатием кнопки.

По мнению Коуэна, это должна была быть целенаправленная акция. У него есть и предположение о том, кто может стоять за утечкой данных: Россия.

Это может показаться теорией заговора, но даже издание ProPublica рассматривает такую возможность. «Информация, — говорится на сайте издания, — могла поступить от государственного субъекта, стремящегося нанести ущерб американским интересам».

ProPublica отмечает, что министерства, государственные органы и компании в США то и дело становятся мишенью российских хакеров.

В марте 2020 года злоумышленники — возможно, при поддержке российского правительства — также получили доступ к данным Налогового управления США. Тогда следователи заявили, что признаки того, что были похищены конфиденциальные данные, отсутствуют. Теперь, после разоблачений ProPublica, министерство финансов США хочет начать новое расследование.