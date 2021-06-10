Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена – The Washington Post

Президент США Джо Байден пытается показать себя как лидер, что поддерживает политическое единство. Это касается не только поиска компромисса с республиканцами дома, но и возрождение союзничества с демократическими странами мира, которых изрядно встревожили четыре года президентства Дональда Трампа. Первая зарубежная поездка Байдена покажет, сможет ли его широкий дипломатический опыт принести результаты, пишет The Washington Post, сообщает ZN.ua, информирует UAINFO.org.

Первой будет встреча Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а завершающим этапом зарубежного турне американского президента станет саммит с главой Кремля Владимиром Путиным.

«Мы хотим показать, что Соединенные Штаты вернулись. Мировые демократии должны решить самые сложные вызовы и проблемы, что будет иметь наибольшее значение для нашего будущего», - сказал Байден после прибытия в Великобританию.

Байден имеет многолетний опыт в иностранных делах. Он пришел в Сенат еще в 1973 году, возглавлял Комитет по иностранным отношениям, а также был вице-президентом времен Барака Обамы.

Каждая европейская остановка Байдена - от британского Корнуолла до Брюсселя и Женевы, станет возможностью для американского президента использовать свое личное знакомство с коллегами-лидерами, пытаясь восстановить роль США за рубежом.

«Он знает мировую арену. Он знаком с рядом политических лидеров», - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но «личная дипломатия» Байдена имеет свои пределы. Мир резко наклонился в популистском направлении с тех пор, как он был вице-президентом, и несколько влиятельных лидеров - в том числе Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон - вступили в должность уже после того, как Байден перестал быть вице-президентом.

Кроме этого, дипломаты не соглашаются в том, насколько личные знакомства американского президента могут повлиять на других мировых лидеров. Давнее знакомство Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не помогло быстро и без жертв урегулировать очередное обострение конфликта с ХАМАС. Байден был вынужден изменить тактику и прибегнуть к давлению для прекращения огня.

Большинство лидеров, которых Байден увидит в Европе, вероятно, будут благодарны за возвращение к более предсказуемой программе внешней политики США после популизма Трампа. Большим исключением является Путин.

Фактически накануне саммита с Байденом Россия активизировала репрессии против команды оппозиционера Алексея Навального. Это вероятно, было сообщением американскому лидеру о том, что Путин не будет подвергаться внешнему давлению.

Байден, кроме участия в саммите G-7, встретится отдельно с Джонсоном и посетит королеву Елизавету II. Ожидается, что он встретится с другими союзниками, включая Макрона и японского премьер-министра Йосихиде Сугу, а также может провести беседу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Но именно встречу с Путиным в Швейцарии 16 июня многие дипломаты считают главным событием. Ожидается, что Байден бросит вызов российскому лидеру относительно кибератак, нарушения прав человека и вторжения в Украину, при этом призывая к сотрудничеству в области контроля над вооружениями и других сферах.

«Он сделает это, конечно, после интенсивных консультаций с союзниками и демократическими партнерами как из Европы, так и из Индо-Тихоокеанского региона», - заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Основная цель заключается в том, чтобы продемонстрировать резкий отход от приверженности Трампа к Путину. Помощники Байдена утверждали, что, хотя американский президент инициировал встречу, это не означает одобрения агрессивного поведения Путина, как предполагают некоторые республиканцы.

«Джо Байден встретится с Путиным именно из-за разногласий между нашими странами. Мы считаем, что непосредственная беседа с Путиным является самым эффективным способом понять, что задумала Россия», - сказал Салливан.

Контраст между встречами с союзниками и напряженным саммитом с Путиным подчеркивает различие между демократиями и автократиями. Поездка также позволяет Байдену испытать на практике свой слоган «Америка вернулась».

Президент уже присоединился к Парижскому климатическому соглашению и начал переговоры по возрождению ядерной сделки с Ираном. Такие усилия ценят европейские лидеры, но они также испытывают беспокойство из-за того, что американская политика может снова вернуться к национализму, считают дипломаты и аналитики.

Учитывая политический ландшафт Америки, некоторые дипломаты заявили, что отношение к Байдену среди демократических лидеров может быть сдержанным.

«Он знает проблемы, знает людей. Но с другой стороны, у него есть внутренние приоритеты. Он президент США, и понятно, что Байден должен действовать по внутренней повестке дня», - сказал европейский дипломат, который высказался на условиях анонимности.

Встреча G-7 будет сосредоточена на восстановлении экономики и борьбе с пандемией, в том числе и на глобальной вакцинации.

Саммит G-7 с Великобританией, Канадой, Францией, Японией, Германией и Италией дает Байдену шанс увидеть лидеров многих ближайших союзников США лично. Это также первое крупное международное событие для Великобритании со времени выхода страны из Европейского Союза.

За время своего пребывания в должности Трамп сорвал две встречи G-7 в Канаде и Франции из-за своей торговой политики «Америка прежде всего» и враждебности к самому понятию коллективного принятия международных решений.

Между тем очередной международный саммит, как ожидается, будет спокойным и даже скучным, с намерением возобновления сотрудничества и предсказуемости, что является главной целью дипломатии Байдена.

«Последние четыре года были непростыми. Хотя некоторое беспокойство остается по таким вопросам, как налоги и выход США из Афганистана. Но у нас есть ощущение, что мы действительно можем снова создать прочную платформу для сотрудничества по экономическим, технологическим и климатическим вопросам, а также единый подход к Китаю», - сказал один европейский чиновник.

Трамп также ярко выразил свое пренебрежение к НАТО, заявив, что члены альянса воспользовались преимуществами Соединенных Штатов и не выполняли свою роль, когда дело касалось расходов на оборону. На одной из встреч НАТО в 2018 году Трамп угрожал выйти из альянса, если участники не будут выделять больше денег на оборону.

Сейчас лидеры НАТО рассчитывают на резкое изменение тона.

«Важно, что президент Байден имеет устойчивую личную приверженность к НАТО, я действительно это чувствую. Он был в штаб-квартире альянса многократно. Конечно, имеет значение его личный опыт», - сказал в интервью генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Байден и Столтенберг встретились в понедельник в Вашингтоне, и генеральный секретарь сказал, что президент США передал «очень сильное сообщение» поддержки.

Тем не менее, Байдену придется «исцелить раненые чувства» партнеров по НАТО, которые были озадачены его быстрым решением вывести американские войска из Афганистана.

«Европейские союзники были удивлены после объявления администрации Байдена о выводе войск. Они по сути согласны с таким решением, но им неприятно, что с ними не проводились досрочные консультации», - сказала научный сотрудник Центра США и Европы в Институте Брукингса Констанце Стельценмюллер.

Байден также встретится в Брюсселе с лидерами ЕС, кого Трамп считал фактически «врагами». Посол ЕС в США Ставрос Ламбринидис заявил, что саммит будет иметь две аудитории.

«Одна аудитория - локальная, это наши люди, европейцы и американцы. И для этой аудитории чрезвычайно важно показать, что трансатлантический альянс гарантирует безопасность и процветание. Вторая аудитория - это автократы. Стоит показать, что альянс сделает все возможное, чтобы они не смогли реализовать свои амбиции», - сказал Ламбринидис.