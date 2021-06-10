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Хотіли сфотографуватись. У Київській області школярка застрелила однокласника

  62   0 10.06.2021, 23:00 | Новости, Происшествия
Хотіли сфотографуватись. У Київській області школярка застрелила однокласника

У Бучанському районі Київської області 15-річна дівчина з необережності застрелила однокласника під час фотосесії. Про це повідомляє пресслужба поліції області, інформує UAINFO.org.

Трагедія сталась після того, як школярі склали ЗНО. У поліції заявили, що четверо підлітків пішли додому до одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю і "вирішили з нею сфотографуватись".

15-річна дівчина випадково натиснула на спусковий гачок і вистрілила в груди 16-річному хлопцю. Він помер на місці.

За інформацією поліції, батько загиблого мав подарувати йому цю рушницю. Відкрито кримінальне провадження за ст. 119 КК України (вбивство з необережності). Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

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