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Сегодня начинается XVI чемпионат Европы по футболу

  8   0 11.06.2021, 07:31 | Новости, Спорт
Сегодня начинается XVI чемпионат Европы по футболу

Поединком в Риме (Италия) в пятницу, 11 июня, стартует финальный турнир XVI чемпионата Европы по футболу.

В матче открытия Евро-2020 на Олимпийском стадионе в 22.00 по-киевскому времени сойдутся представители квартета А сборные Турции и Италии, передает Укринформ.

На групповой стадии турнира сыграют 24 команды, разделенные на шесть квартетов. Это первый чемпионат Европы, который пройдет на аренах 10 государств континента (11 национальных ассоциаций УЕФА).

Сборная Украины выступит в группе С и первый матч проведет 13 июня на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме против национальной команды Голландии. 17 и 21 июня на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) подопечные Андрея Шевченко встретятся с футболистами Северной Македонии и Австрии соответственно.

Состав групп Евро-2020:

А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

С - Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония;

D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;

F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В плей-офф чемпионата Европы выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что займут третьи места в своих квартетах. Начиная с этой стадии команды будут проводить матчи на вылет.

Поединки 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал Евро-2020 примет 11 июля стадион «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая завоевала титул в 2016 году во Франции.

Напомним, Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. 

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