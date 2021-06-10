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Годовая инфляция достигла почти 10%: тарифы на ЖКУ взлетели на 35%, газ – на 161%

  10   0 10.06.2021, 08:15 | Новости, Экономика
Годовая инфляция достигла почти 10%: тарифы на ЖКУ взлетели на 35%, газ – на 161%

В мае 2021 года инфляция в Украине в годовом измерении подскочила до 9,5%.

Об этом сообщил Госкомстат, информирует UAINFO.org.

При этом, инфляция в мае составила 1,3%, с начала года — 6,1%.

В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

Больше всего (на 6,8% и 14,5%) подорожали подсолнечное масло и фрукты.

Цены на табачные изделия повысились на на 1,4%.

С мая 2020 года по май 2021 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 35%.

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%.

При этом, в годовом измерении всего цены выросли на природный газ — на 161% (более чем в 2,5 раза) , электроэнергию (36,6%) и канализацию (17,5%).

Тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 6,7%, горячую воду и отопление — 4,8%.

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