В России за футболку сборной Украины могут отправить в тюрьму на 4 года – юрист

Особенностью новой украинской формы является то, что на нее нанесен контур карты Украины.

В России за ношение футболки сборной Украины могут отправить в тюрьму на четыре года.

Об этом российский адвокат Игорь Бушманов рассказал ресурсу Sport24, информирует UAINFO.org.

"Если кто-то наденет эту футболку на территории России, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет», – отметил он.

Поэтому Бушманов посоветовал болельщикам не надевать эту футболку на территории России.