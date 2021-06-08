"Україна через міжнародні суди повинна добиватись репараційних компенсацій за окупацію Криму і ОРДЛО", – політичний експерт

Українська влада повинна ініціювати процес отримання єдиного юридичного статусу окупованих територій і формування єдиного порядку денного щодо Криму і ОРДЛО, а потім на базі таких кроків через міжнародні суди претендувати на активи Російської Федерації.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав політичний експерт Олександр Антонюк, передає UAINFO.org.

"Перше за все Україна має добиватись формування єдиного юридичного статусу окупованих територій. Тобто, необхідно звести в єдиний юридичний статус і єдиний порядок денний і Крим, і ОРДЛО. Слідом необхідно максимально зменшити кількість вогневих точок, і, можливо, ввести миротворчий контингент на лінії зіткнення, але без представництва Росії, що є країною-агресором", - сказав він.

За словами політичного експерта, оскільки Україна втратила 20% ВВП через втрату АР Крим і частини Донбасу, то країна повинна через міжнародні суди претендувати на активи Російської Федерації для отримання репараційних виплат.

"Росія за окупацію частини територій України повинна платити щоденно. У державному бюджеті України має бути виділений окремий рядок доходу як то репараційні витребування за окупацію наших територій. Це політичний крок, але разом із тим він буде тиснути і на РФ, і на Західних партнерів. РФ повинна платити не лише санкціями, а й коштами", - пояснив він.

Олександр Антонюк зауважив, що суди можуть тривати 5-10 і більше років, але у перспективі Україна може отримати відповідні репараційні витребування.

"Коли у РФ будуть заблоковані їх активи, тоді буде про що говорити. А зараз Росія вважає, що Крим - це Україна. І поки що ситуація є такою, що має місце сприятлива кон'юнктура щодо активів Росії на Заході", - обурився політичний експерт.

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