Береза: Посадить 1 миллиард деревьев за три года – это по 913 242 в день и по 634 в минуту

"Если президент не очень умен, то и заявления у него глупые. А если его окружают такие же, как и он, то он становится посмешищем", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

Посадить 1 миллиард деревьев за три года - это посадить 913 242 дерева в день. Почти миллион деревьев в день. На бумаге это легко. А в деталях - это по 634 дерева в минуту, если работать все 24 часа в сутках без остановки. С учётом подвоза, копания ям, поливки и закапывания. Хотя, какая разница, если звучит красиво.

Кстати, вот, что он имел в виду, когда заявлял, что "Придет весна - сажать будем". И цифра красивая. Почти, как шмыгалион. Но чуть меньше. Господи, ну за что нам это???", - завершает Береза.