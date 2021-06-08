Соцопрос: Выдвижение Зеленского на второй срок не поддерживают более 50% украинцев

Выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок не поддерживают более 54,5% украинцев. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Об этом пишет Лига. Новости, информирует UAINFO.org.

Респондентов спрашивали, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок на выборах президента в 2024 году. Получились такие результаты:

- Не поддерживают - 54,5%;

- Поддерживают - 37,0%;

- Считают, что до следующих выборов слишком много времени - 2,7%;

- Тяжело сказать/отказ от ответа - 5,9%.

Опрос проводился 27 мая - 1 июня методом телефонного интервью среди 2000 совершеннолетних жителей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% - для 10%, 1,1% - для 5%.