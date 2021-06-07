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Телеканал CNN заявил, что заполучил аудио переговоров Джулиани с Ермаком и Волкером

  78   0 08.06.2021, 11:01 | Новости, Политика

Телеканал CNN сообщил, что эксклюзивно получил в распоряжение аудиозаписи телефонных разговоров адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани с бывшим спецпредставителем Госдепа в Украине Куртом Волкером и главой Офиса президента Андреем Ермаком, пишет НВ.

Телеканал сообщает, что во время разговоров, Джулиани постоянно давит на Ермака, который тогда был советником президента Украины, требуя назначить генпрокурора, который возобновит расследование деятельности Хантера Байдена в компании Burisma.

«Все, что нам нужно от президента - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно», - заявил Джулиани.

Адвокат Трампа убеждал Андрея Ермака, что в случае возобновления расследования дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся. Волкер и Джулиани были убеждены, что публичное заявление о возобновлении расследования, ускорит визит Владимира Зеленского в США.

Во время разговоров, Андрей Ермак «терпеливо слушал», пытаясь перевести разговор в дипломатическую официальную плоскость.

«Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе», - сообщал Ермак.

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