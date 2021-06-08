Перші за 20 років ліки від хвороби Альцгеймера. В США схвалили новий препарат

Американське управління з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) схвалило препарат адуканумаб для боротьби з хворобою Альцгеймера. Це сталося вперше за 20 років.

Препарат, розроблений компанією Biogen, надійде в продаж під комерційною назвою Aduhelm.

Ліки чинять вплив на глибинні причини, а не на симптоми хвороби Альцгеймера, найпоширенішого виду деменції в літніх людей.

Про це пише ВВС.

Адуканумаб руйнує амілоїд - білок, що формує в мозку людини згустки, які шкодять клітинам і викликають проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням.

Понад 30 мільйонів людей у світі, більшості з яких більше 65 років, страждають на хворобу Альцгеймера.

Адуканумаб підходить пацієнтам, молодшим за 80 років і з початковою стадією хвороби.

Упродовж останніх 10 років розглядалися понад 100 різноманітних засобів лікування хвороби Альцгеймера, але жоден із них себе не виправдав.

Адуканумаб - не панацея, і чимало лікарів висловлюють сумніви в його перевагах. Але його реєстрація в США - сильний поштовх дослідженням у сфері боротьби з деменцією, яка традиційно є недофінансованою у порівнянні з онкологією чи кардіологією.

У березні 2019 року міжнародні випробування адуманукабу за участю трьох тисяч людей були перервані на завершальній стадії, коли з'ясувалося, що препарат, який отримують у вигляді щомісячної ін'єкції, не дає позитивного результату у порівнянні з плацебо.

Проте наприкінці того ж року американський виробник Biogen проаналізував великий обсяг даних і встановив, що адуканумаб суттєво сповільнює послаблення когнітивних здібностей, якщо застосовується в більш високих дозах.