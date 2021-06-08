Андрій Шевченко: Українським вболівальникам наша нова форма сподобалася, а реакція Росії мене взагалі не цікавить

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував бурхливу реакцію в Росії, пов'язану з дизайном нової форми національної команди для Євро-2020/21.

Як відомо, РФ вимагала дискваліфікувати форму збірної України та погрожує бойкотувати Євро, інформує Gazeta.ua.

"Реакція в Росії на нашу форму мене взагалі не цікавить. Мене цікавить тільки реакція українських вболівальників. А їм нова форма збірної України сподобалася. Я задоволений", - сказав Шевченко після товариського матчу проти Кіпру.

6 червня національна представила нову форму на Євро-2020/21. На футболках зображено силует держави, який містить півострів Крим, який був анексований Росією 2014 року.

Нагадаємо, Євро-2020/21 пройде з 11 червня по 11 липня.

Збірна України стартує на турнірі 13 червня матчем проти Нідерландів. 17 червня зіграють проти Північної Македонії, а 21-го поміряються силами з Австрією. Дві найсильніші команди та чотири найкращі треті команди вийдуть до 1/8 фіналу.

Gazeta.ua