Братущак: Що у Зеленського з Ахметовим?

"На шашлик до президента запросили одразу 5 осіб з медіа-пулу олігарха №1. І це черговий показник прихильності поміж медійниками Зеленського і медійниками Ахметова. Нагадаю, що на останній пресконференції пулу олігарха дали озвучити 4 питання. На цих 5 медійниках Ахметова нема де тавра ставити. Там і співпраця зі всіма основними олігархами, і обличчя каналів Медведчука, і звичайні аферисти з захмарними цінниками", - про це пише на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Олексій Братущак, інформує UAINFO.org.

"Їх звичайні журналісти і за колег не сприймають. То який сенс відзначати День журналіста у їхньому колі? Хіба що з самим Ахметовим залишається гарна співпраця щонайменше в інформаційному плані.

Але невже в команді Зеленського не знайшлося людини, яка б сказала: оголошувати хрестовий похід проти олігархів і тусуватися з медіа-обслугою олігарха №1 - це поганий сигнал суспільству?

От пише сам Зеленський, що журналісти - такі ж герої, як військовослужбовці та лікарі, адже "теж захищають державу та суспільство". Ніхто не зміг йому пояснити, що після фоточек з Головановим-Влащенко-Шустером-Гордоном ці слова з вуст президента звучать як блюзнірство? Або виглядає як роздвоєння особистості у президента. Одна - говорить про геройство журналістів і боротьбу з олігархами, інша - годує шашликом медіаобслугу олігарха та тих, хто допомагав поширювати російську пропаганду", - завершує журналіст.