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Виктор Небоженко: Опасные виражи президентской вертикали

  5   0 07.06.2021, 17:00 | Новости, Политика
Виктор Небоженко: Опасные виражи президентской вертикали

"Обычно стремление быстро и надолго добраться до вершин власти характерно для популистов, авторитарных лидеров или случайных политиков. Как правило, общество и государство базируется на различных моделях социально-политической пирамиды, где существуют вертикальное и горизонтальное разделение властей, а также коммуникация между властью и народом", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org.

"При стремительной концентрации власти в руках одной правящей группы в государстве, прежде всего, разрывается связь между эпицентром политической власти и гражданским обществом. Они перестают понимать друг друга и вступают в конфликт. Концентрированная и персонифицированная власть уверена, что сама справится с любыми проблемами и что гражданское общество только мешает. Но так, как от него нельзя сразу избавиться, то его надо расколоть, ослабить или обмануть. Этим наши горе - президенты успешно занимаются уже несколько десятилетий.

В этом смысле между рецидивистом Януковичем, президентом-олигархом Порошенко и молодым Зеленским нет большой разницы. Все они обижались, что их не понимают и что им мешают работать, что украинское общество несправедливо низко оценивает их благородные намерения, мужественные политические жесты и грозные слова. Поэтому, для того, чтобы реализовать свои грандиозные планы они любыми средствами усиливали президентскую вертикаль.

Лихорадочная концентрация власти без серьезной политической стратегии ведет к ослаблению ее легитимности, которая заменяется пиаром и массированной пропагандой. Власть, грубо говоря, не может толком объяснить ни своих шараханий из стороны в сторону, ни то для чего ей нужно было смешивать все ветви власти в сумбурной и узкой президентской вертикали, которая опирается только на силу и пропаганду.

Жесткая концентрация власти, независимо от ее успехов или неудач, останавливает политические лифты, надолго цементирует правящую группу и заставляет контрэлиты искать другие, радикальные способы политического участия во власти - перевороты, мятежи, майданы, экономические кризисы, а также привлечение геополитических игроков.

Суровая вертикаль власти без опоры на горизонтальные общественно-политические связи и отношения неизбежно скатывается к двум негативным и опасным моделям. Либо это дилемма Наполеона - «сидеть на штыках», как символ полной безответственности перед обществом вертикали власти и жесткого авторитаризма. Либо вечное двоевластие, когда появляется чисто политический орган с чрезвычайно широкими полномочиями, который заменяет собой все ветви власти - судебную, исполнительную и законодательную. Они постепенно превращаются в муляжи верховной власти.

И то и другое плохо заканчивается для власти и страны, ибо, в конечном счете, приходится начинать все сначала, восстанавливая вертикальное и горизонтальное разделение властей, а главное - восстанавливать связь власти и общества. Если, конечно, в результате негативного опыта успешной «вертикализации» президентской власти, ослабленная страна не развалится или не будет поглощена соседними государствами. В этом смысле, любое «внешнее управление» ничем не лучше, чем огромная, бесконтрольная президентская вертикаль", - констатирует Небоженко.

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