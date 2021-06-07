Фурса: США, отчаявшись сказать что-то дипломатическим языком, уже напрямую сливает ответ прессе, чтобы в Украине наконец услышали и поняли

Официально: США отказались от встречи Байдена и Зеленского перед встречей с Путиным после истории с Нафтогазом.

Что и требовалось доказать, пишет на своей странице инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует UAINFO.org

Сначала вы говорите гос секретарю США, что можете делать все, что хотите, и уничтожаете реформу, которую реализовывали совместно с США, а потом очень удивляетесь, когда США поступает не так, как стратегические партнеры. А может быть США не считает, что Украина ведет себя как стратегический партнер, когда нарушает все договоренности? Может США считает, что стратегические партнеры должны бороться с коррупцией, а не разрушать институты, которые призваны бороться с коррупцией?

Это было очевидно. В тот же день, когда по-жульнически была разрушена реформа корпоративного управления Нафтогаза. Уже тогда все кричали о том, что это будет стоить нам отношений с США. Что это будет стоить нам поддержки наших партнеров. Что США были вовлечены в историю с Нафтогазом очень плотно.

Но ніт. Вслед Блинкену Украина заявила, что никому ничего не должна. Наверное же понимая, что за этим стоит.

А потом был Северный поток 2. А потом отказ от встречи с президентом Украины перед встречей с Путиным, которая будет посвящена в том числе и Украине. Это дипломатическая оплеуха. Которая призвана привести Украину в чувство. Дать понять, что украинская власть очень-очень сильно ошибается, думая, что поддержка будет в любом случае. Думая, что геополитика всегда придет на помощь. И Украину всегда поддержат в пику России.

Но нет. Украина не пуп Земли. Пора это понять. И у администрации Байдена есть множество приоритетов. По климату. По экономике. Китай. И чтобы попасть на радары, чтобы Украину вносили в эти приоритеты, надо выпрыгивать из штанов.

И показательно, что США, отчаявшись сказать что-то дипломатическим языком, уже напрямую сливает ответ прессе. Чтобы в Украине наконец услышали. И поняли. Раз не понимают языка дипломатии и не в силах догадаться. У всего есть своя цена. Дипломаты в США, наконец-то, вспомнили, что когда делаешь ремонт, надо говорить со строителями матом, чтобы они поняли, что вы настроены серьезно, а не шутите.

Изменит ли свой подход Украина? Посмотрим. Пока есть опасная иллюзия, что мы сможем пропетлять без поддержки. Которая основана на запасе прочности от сделанных реформ и крайне благоприятной ситуации на внешних рынках. Где очень много денег и они бесплатные. Но запас прочности может закончится. А ситуация на рынках не может вечно оставаться в состоянии эйфории. Рано или поздно шара закончится. И тогда принесут счет. И лучше в этот момент иметь плечо, о которое можно будет опереться. Потому что Путин точно никуда не денется...

Сергей ФУРСА