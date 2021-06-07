Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

Виктор Небоженко: Опасные виражи президентской вертикали

16:01

Російський опозиціонер втік від переслідування в Україну

15:34

"Диджіталізація кульгає. Е-лікарняні – чудово, але без паперових листів непрацездатності не обійтись", – юрист

15:01

На болотах Московии началась истерика из-за формы сборной Украины по футболу. Можете жаловаться в Спортлото, Грете Тунберг и во Всемирную лигу сексуальных реформ – Береза

14:00

Тюрма за брехню в декларації: чому Зеленський проти і як перепишуть закон

13:10

Стало известно о тяжелом последствии заражения COVID-19, которое может вызвать паралич

11:59

Фурса: США, отчаявшись сказать что-то дипломатическим языком, уже напрямую сливает ответ прессе, чтобы в Украине наконец услышали и поняли

10:57

Новая форма сборной Украины к Чемпионату Европы по футболу вызвала бурную реакцию в соседней России. ФОТО

10:02

Адміністрація Байдена хотіла запросити Зеленського у Вашингтон, але передумала після ситуації з Нафтогазом – Axios

09:01

"Не потрібно дивитися в біноклі". Зеленський вимагає від НАТО включити Україну до своїх лав

08:09

"Рома" готова отдать 15 млн евро за Белотти

07:10

В Германии призывают к отставке главы Минздрава

06:11

Диетолог предупредил об опасности дефицита жиров в рационе

05:12

В 2021 году дебютирует электрический кроссовер Toyota bZ4x

04:13

Настя Каменских назвала причину для расставания с Потапом (видео)

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Фурса: США, отчаявшись сказать что-то дипломатическим языком, уже напрямую сливает ответ прессе, чтобы в Украине наконец услышали и поняли

  28   0 07.06.2021, 11:59 | Новости, Политика
Фурса: США, отчаявшись сказать что-то дипломатическим языком, уже напрямую сливает ответ прессе, чтобы в Украине наконец услышали и поняли

Официально: США отказались от встречи Байдена и Зеленского перед встречей с Путиным после истории с Нафтогазом.

Что и требовалось доказать, пишет на своей странице инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует UAINFO.org 

Сначала вы говорите гос секретарю США, что можете делать все, что хотите, и уничтожаете реформу, которую реализовывали совместно с США, а потом очень удивляетесь, когда США поступает не так, как стратегические партнеры. А может быть США не считает, что Украина ведет себя как стратегический партнер, когда нарушает все договоренности? Может США считает, что стратегические партнеры должны бороться с коррупцией, а не разрушать институты, которые призваны бороться с коррупцией?

Это было очевидно. В тот же день, когда по-жульнически была разрушена реформа корпоративного управления Нафтогаза. Уже тогда все кричали о том, что это будет стоить нам отношений с США. Что это будет стоить нам поддержки наших партнеров. Что США были вовлечены в историю с Нафтогазом очень плотно. 

Но ніт. Вслед Блинкену Украина заявила, что никому ничего не должна. Наверное же понимая, что за этим стоит.

А потом был Северный поток 2. А потом отказ от встречи с президентом Украины перед встречей с Путиным, которая будет посвящена в том числе и Украине. Это дипломатическая оплеуха. Которая призвана привести Украину в чувство. Дать понять, что украинская власть очень-очень сильно ошибается, думая, что поддержка будет в любом случае. Думая, что геополитика всегда придет на помощь. И Украину всегда поддержат в пику России.

Но нет. Украина не пуп Земли. Пора это понять. И у администрации Байдена есть множество приоритетов. По климату. По экономике. Китай. И чтобы попасть на радары, чтобы Украину вносили в эти приоритеты, надо выпрыгивать из штанов. 

И показательно, что США, отчаявшись сказать что-то дипломатическим языком, уже напрямую сливает ответ прессе. Чтобы в Украине наконец услышали. И поняли. Раз не понимают языка дипломатии и не в силах догадаться. У всего есть своя цена. Дипломаты в США, наконец-то, вспомнили, что когда делаешь ремонт, надо говорить со строителями матом, чтобы они поняли, что вы настроены серьезно, а не шутите.

Изменит ли свой подход Украина? Посмотрим. Пока есть опасная иллюзия, что мы сможем пропетлять без поддержки. Которая основана на запасе прочности от сделанных реформ и крайне благоприятной ситуации на внешних рынках. Где очень много денег и они бесплатные. Но запас прочности может закончится. А ситуация на рынках не может вечно оставаться в состоянии эйфории. Рано или поздно шара закончится. И тогда принесут счет. И лучше в этот момент иметь плечо, о которое можно будет опереться. Потому что Путин точно никуда не денется... 

Сергей ФУРСА

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (161)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]