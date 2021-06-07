Новая форма сборной Украины к Чемпионату Европы по футболу вызвала бурную реакцию в соседней России. ФОТО

Своё неудовольствие в связи с формой СБ Украины, на которой нанесено изображение государственных границ, первой высказала спикер росМИда Мария Захарова. "Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция - якобы это должно придать игрокам сил... В русском языке есть простой аналог сложного термина - "обманка".

Об этом на своей странице в Facebook пишет Тарас Березовец, информирует UAINFO.org.

Что касается пресловутых националистических кричалок, которые так же будут радовать зрителей ЧЕ по футболу, как и часть экипировки украинских спортсменов, то это очередная попытка государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), С.Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны...

Непосредственно же корни лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" вполне очевидны - это калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу (ударения в одинаковых местах)... Действующие слова полного приветствия: "Слава Украине", ответ - "Героям слава". Допускается сокращение приветствия: "Слава" - "Слава". Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог.

В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга и попытки обелить его происхождение, а также отделить украинский национализм от поверженного немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего. Организаторы и зрители Чемпионата Европы по футболу должны это знать".

Спасибо в очередной раз усилиям Марии Захаровой. Мы уже даже знаем, к какой сборной на ЧЕ будет приковано максимальное внимания и и чья форма будет самой популярной. Хорошая форма одним словом. Надо брать. А Крым это Украина. Что бы себе не внушала Мария Захарова. Обманка она и в Крыму обманка.

Тарас БЕРЕЗОВЕЦ