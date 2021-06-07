Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:05

Братущак: Що у Зеленського з Ахметовим?

17:00

Виктор Небоженко: Опасные виражи президентской вертикали

16:01

Російський опозиціонер втік від переслідування в Україну

15:34

"Диджіталізація кульгає. Е-лікарняні – чудово, але без паперових листів непрацездатності не обійтись", – юрист

15:01

На болотах Московии началась истерика из-за формы сборной Украины по футболу. Можете жаловаться в Спортлото, Грете Тунберг и во Всемирную лигу сексуальных реформ – Береза

14:00

Тюрма за брехню в декларації: чому Зеленський проти і як перепишуть закон

13:10

Стало известно о тяжелом последствии заражения COVID-19, которое может вызвать паралич

11:59

Фурса: США, отчаявшись сказать что-то дипломатическим языком, уже напрямую сливает ответ прессе, чтобы в Украине наконец услышали и поняли

10:57

Новая форма сборной Украины к Чемпионату Европы по футболу вызвала бурную реакцию в соседней России. ФОТО

10:02

Адміністрація Байдена хотіла запросити Зеленського у Вашингтон, але передумала після ситуації з Нафтогазом – Axios

09:01

"Не потрібно дивитися в біноклі". Зеленський вимагає від НАТО включити Україну до своїх лав

08:09

"Рома" готова отдать 15 млн евро за Белотти

07:10

В Германии призывают к отставке главы Минздрава

06:11

Диетолог предупредил об опасности дефицита жиров в рационе

05:12

В 2021 году дебютирует электрический кроссовер Toyota bZ4x

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Новая форма сборной Украины к Чемпионату Европы по футболу вызвала бурную реакцию в соседней России. ФОТО

  19   0 07.06.2021, 10:57 | Новости, Спорт
Новая форма сборной Украины к Чемпионату Европы по футболу вызвала бурную реакцию в соседней России. ФОТО

Своё неудовольствие в связи с формой СБ Украины, на которой нанесено изображение государственных границ, первой высказала спикер росМИда Мария Захарова. "Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция - якобы это должно придать игрокам сил... В русском языке есть простой аналог сложного термина - "обманка".

Об этом на своей странице в Facebook пишет Тарас Березовец, информирует UAINFO.org.

Что касается пресловутых националистических кричалок, которые так же будут радовать зрителей ЧЕ по футболу, как и часть экипировки украинских спортсменов, то это очередная попытка государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), С.Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны...

Непосредственно же корни лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" вполне очевидны - это калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу (ударения в одинаковых местах)... Действующие слова полного приветствия: "Слава Украине", ответ - "Героям слава". Допускается сокращение приветствия: "Слава" - "Слава". Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог. 

В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга и попытки обелить его происхождение, а также отделить украинский национализм от поверженного немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего. Организаторы и зрители Чемпионата Европы по футболу должны это знать".

Спасибо в очередной раз усилиям Марии Захаровой. Мы уже даже знаем, к какой сборной на ЧЕ будет приковано максимальное внимания и и чья форма будет самой популярной. Хорошая форма одним словом. Надо брать. А Крым это Украина. Что бы себе не внушала Мария Захарова. Обманка она и в Крыму обманка. 

 

 

 

Тарас БЕРЕЗОВЕЦ

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (161)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]