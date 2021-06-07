Стало известно о тяжелом последствии заражения COVID-19, которое может вызвать паралич

Заражение коронавирусом (COVID-19) может привести к развитию синдрома Гийена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям. При тяжелом течении болезни возможны паралич дыхательных и краниальных мышц.

Об этом сообщили британские ученые из Бирмингемского университета, передает EurekAlert, информирует UAINFO.org.

Ученые изучили данные пациентов, которые переболели в тяжелой и легкой формах коронавируса. У таких больных было зафиксировано онемение ступней и кистей рук, мышечную слабость и боли, проблемы с координацией.

"Антитела, которые мы идентифицировали, аналогичны тем, которые вызывают ряд аутоиммунных заболеваний кожи, мышц и сердца. Мы еще не знаем, действительно ли эти аутоантитела вызывают симптомы у пациентов, и является ли это обычным явлением после множества инфекций или просто после COVID-19. Эти вопросы будут рассмотрены в следующей части нашего исследования", - объяснил один из авторов, профессор Алекс Рихтер.

Профессор Дэвид Рэйт из Университета Бирмингема, добавляет: "В этом подробном исследовании ряда различных тканей мы впервые показали, что инфекция COVID-19 связана с производством селективных аутоантител. определить, вносят ли эти антитела вклад в долгосрочные последствия инфекции SARS-CoV-2 и, следовательно, могут ли они стать мишенью для лечения".

Синдром Гийена-Барре - наиболее распространенная из приобретенных воспалительных нейропатий. Болезнь зачастую поражает периферические нервы. Синдром может привести практически к полному параличу. Однако болезнь излечима даже при тяжелых случаях.

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