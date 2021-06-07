"Не потрібно дивитися в біноклі". Зеленський вимагає від НАТО включити Україну до своїх лав

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну слід прийняти до складу НАТО, оскільки країна знаходиться у небезпеці.

В інтерв'ю порталу Axios він сказав, що це питання "має бути вирішено негайно", інформує НВ.

"Якщо нас дійсно чекають в НАТО і хочуть бачити нас у своїх лавах, то не потрібно дивитися в біноклі, в якесь віддалене майбутнє і обговорювати це майбутнє", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна вже могла б отримати План дій щодо членства в НАТО. І хоча цей план - «ще не членство», але це вже «бачення України як частини альянсу в доступному для огляду майбутньому», додав він.

Зеленський сказав, що все ще вірить, що Україна вступить в НАТО, проте все більше українців «не вірять в це так сильно, як раніше».

Раніше Зеленський назвав вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі.

НВ