Петр Алексеевич правильно понял, что он один из главных претендентов на попадание в Реестр олигархов – Фесенко

"Петр Алексеевич правильно понял, что он один из главных претендентов на попадание в Реестр олигархов. Но это плата за персональное сочетание большой политики с большим бизнесом. Однако он не один такой в Верховной Раде", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Владимир Фесенко, информирует UAINFO.org.

"Есть еще Новинский, Левочкин и Медведчук. Правда, если у Левочкина не будут считать активы по «Интеру», то он в Реестр может и не попасть (хотя в «Списке 13» от СНБО он вроде бы присутствует). А если внимательно присмотреться, то в парламенте найдется еще с пяток претендентов на попадание в Реестр олигархов. Имена можете угадать сами. Продолжим "угадайку", - завершает политолог.