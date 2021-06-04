Биологи установили, что витамин D не помогает против COVID

Биологи из Канады, Японии, Израиля, Италии и Великобритании провели масштабное генетическое исследование, которое не выявило никакой связи между уровнем витамина D и восприимчивостью к коронавирусу или тяжестью его течения. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале PLOS Medicine, пишет Корреспондент.

За последний год некоторые специалисты заявили о том, что витамин D может защитить от COVID-19. При этом объяснений механизма такого взаимодействия они не приводили и часто предоставляли весьма противоречивые результаты.

Подчеркивается, что большинство исследований связи витамина D с коронавирусной инфекцией очень трудно интерпретировать, так как их результаты не скорректированы со многими общими переменными. Например, факторы риска развития тяжелой формы COVID-19 (пожилой возраст, помещение в стационар, наличие хронических заболеваний) также связаны с низким уровнем витамина D.

Авторы статьи с помощью метода менделевской рандомизации проанализировали ДНК 4134 человек с коронавирусом и 1 284 876 человек без него, чтобы определить, связана ли генетическая предрасположенность к более высоким уровням витамина D с менее тяжелыми исходами заболевания.

Исследование не выявило доказательств связи между генетически прогнозируемым уровнем витамина D и риском заболеть COVID-19. Кроме того, у заразившихся участников уровень витамина D никак не влиял на тяжесть течения болезни или риск госпитализации.

По мнению ученых, это убедительное доказательство того, что витамин D не помогает против коронавируса.

При этом отмечается, что полученные выводы не относятся к людям с дефицитом витамина D, которым в условиях пандемии необходимо принимать витаминизированные добавки.