Юрий Романенко: Взрывной земельный вопрос

"КСУ рассматривал знаковое дело по земле «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та окремих положень Земельного кодексу України. Этот вопрос был поднят "Батькивщиной", которая развернула активную кампанию против продажи сх земли. Во вторник Тимошенко занесла в ЦВК документы, которые необходимы для запуска референдума по земле", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Социология, которую на днях сделал Ukrainian Institute for the Future показывает, что только четверть украинцев (26%) поддерживает продажу земли, а 62% против этого решения. Активная позиция Тимошенко по земле начала сказываться на ее рейтинге, который начал потихоньку расти и уже вернулся на уровень первого тура президентских выборов 2019.

По моей информации, ОП на активность Тимошенко ответит ударами по аграрным компаниям, которые завязаны на ее политическую силу. Кстати, будут бить и по компаниям завязанным на Гройсмана, который нынче начал поднимать голову. В общем, "земельный вопрос" может стать очень знаковым и горячим во всех смыслах. Если Зеленский пытается мобилизировать и цементировать электорат с помощью деолигархизации, то Тимошенко будет пытаться расширять свое электоральное поле на земельном и коммунальном вопросах.

Запуск рынка земли запустит множество конфликтов, поскольку на местом уровне феодалы будут пытаться расширить свои земельные фонды раздавая самим себе земли, через подконтрольные ОТГ. При этом ужесточение политики налогообложения сх земли приведет к тому, что мелкие пайщики начнут терять землю, поскольку или будут вынуждены сдавать ее в долгосрочную аренду, или продавать не имея возможности конкурировать с крупными агрохолдингами, которые постоянно модернизируют технологическую базу. Заход на рынок земли иностранных компаний усилит эту конкуренцию, поскольку иностранцы имеют неограниченный доступ к дешевым кредитным ресурсам.

Поэтому земельная реформа обострит конфликты на селе. Государство не заложило компенсаторы для мелкого фермерства и вообще не имеет сколь-нибудь осмысленной стратегии как его развивать. В этом плане земельная тема будет одной из ключевых в политической повестке дня в ближайшие месяцы. Особенно, если Зеленский решится на досрочные парламентские или президентские выборы.

"Слуги народа" попали в ловушку с земельным вопросом, потому что приняв закон о референдуме они облегчили возможность вынесения столь важного вопроса на всеукраинском референдуме, где они его наверняка проиграют. Поэтому они будут стараться его сорвать, используя повестку деолигархизации и пытаясь в нее засунуть аграрный бизнес, близкий к Тимошенко. Поэтому вряд ли нынешнее лето будет политическим дохлым. Скорее наоборот", - завершает Романенко.