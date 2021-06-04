Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:03

Юрий Романенко: Взрывной земельный вопрос

11:01

Провал КГБ Беларуси с интервью Протасевича: палачи Лукашенко показали следы пыток на руках захваченного журналиста – Бутусов

10:02

Александр Кочетков: Почетное звание "Реестровый олигарх Украины"

09:01

Політолог: Шмигаль забув закласти у бюджетну декларацію 7,2 млрд грн на університет Зеленського

00:30

Правительство Украины решило повысить налоги: что предусматривает законопроект

23:48

Только для самых смелых! В Лондоне соорудили первый в мире "небесный бассейн"

23:16

Die Welt: Німеччина на словах підтримує Україну, але догоджає Кремлю

22:45

Foreign Policy: Україна робить ставку на криптовалюту, яка може посилити корупцію

20:09

NASA готовит две миссии по изучению Венеры

19:03

Daily Mail: Возле особняка принца Гарри и Меган Маркл нашли человеческие останки

18:06

Фурса: Нельзя победить олигархов законом об олигархах. Как нельзя победить коронавирус законом о коронавирусе

17:08

Шабунін: Рада фактично знищила систему електронного декларування

16:03

Юрий Романенко: Очень смешное геополитическое кино

15:14

Рынок «Столичный» приостановил работу - Медиа

14:59

Сергій Євтушок: Закон про олігархів не принесе суттєвих надходжень до бюджету

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Юрий Романенко: Взрывной земельный вопрос

  2   0 04.06.2021, 12:03 | Новости, Политика
Юрий Романенко: Взрывной земельный вопрос

"КСУ рассматривал знаковое дело по земле «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та окремих положень Земельного кодексу України. Этот вопрос был поднят "Батькивщиной", которая развернула активную кампанию против продажи сх земли. Во вторник Тимошенко занесла в ЦВК документы, которые необходимы для запуска референдума по земле", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.   

"Социология, которую на днях сделал Ukrainian Institute for the Future показывает, что только четверть украинцев (26%) поддерживает продажу земли, а 62% против этого решения. Активная позиция Тимошенко по земле начала сказываться на ее рейтинге, который начал потихоньку расти и уже вернулся на уровень первого тура президентских выборов 2019.

По моей информации, ОП на активность Тимошенко ответит ударами по аграрным компаниям, которые завязаны на ее политическую силу. Кстати, будут бить и по компаниям завязанным на Гройсмана, который нынче начал поднимать голову. В общем, "земельный вопрос" может стать очень знаковым и горячим во всех смыслах. Если Зеленский пытается мобилизировать и цементировать электорат с помощью деолигархизации, то Тимошенко будет пытаться расширять свое электоральное поле на земельном и коммунальном вопросах.

Запуск рынка земли запустит множество конфликтов, поскольку на местом уровне феодалы будут пытаться расширить свои земельные фонды раздавая самим себе земли, через подконтрольные ОТГ. При этом ужесточение политики налогообложения сх земли приведет к тому, что мелкие пайщики начнут терять землю, поскольку или будут вынуждены сдавать ее в долгосрочную аренду, или продавать не имея возможности конкурировать с крупными агрохолдингами, которые постоянно модернизируют технологическую базу. Заход на рынок земли иностранных компаний усилит эту конкуренцию, поскольку иностранцы имеют неограниченный доступ к дешевым кредитным ресурсам.

Поэтому земельная реформа обострит конфликты на селе. Государство не заложило компенсаторы для мелкого фермерства и вообще не имеет сколь-нибудь осмысленной стратегии как его развивать. В этом плане земельная тема будет одной из ключевых в политической повестке дня в ближайшие месяцы. Особенно, если Зеленский решится на досрочные парламентские или президентские выборы.

"Слуги народа" попали в ловушку с земельным вопросом, потому что приняв закон о референдуме они облегчили возможность вынесения столь важного вопроса на всеукраинском референдуме, где они его наверняка проиграют. Поэтому они будут стараться его сорвать, используя повестку деолигархизации и пытаясь в нее засунуть аграрный бизнес, близкий к Тимошенко. Поэтому вряд ли нынешнее лето будет политическим дохлым. Скорее наоборот", - завершает Романенко.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (65)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]