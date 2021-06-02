Якщо суддя – фанат Сталіна, то не принципово, є "суд у смартфоні" чи ні, – Жернаков

Парламент ухвалив в цілому законопроєкт #5246 про e-Case, тобто електронну систему для кримінального правосуддя. І це добре. Але ніякий це не "суд у смартфоні". І будь ласка, перестаньте його так називати,

Таку думку на власній сторінці у Facebook висловив голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує UAINFO.org.

Закон передбачає ІТ-систему для досудового розслідування, в якій існуватимуть електронні справи замість папірців. Це - прозорість, швидкий обмін інформацією між слідством, прокуратурою і судом, а також гарантія того, що справу не з'їдять миші і важливі докази не потонуть/не згорять.

Але смартфон тут узагалі ні до чого.

І для переважної більшості користувачів судових послуг не зміниться нічого, бо:

- сфера застосування - лише кримінальний процес;

- доступ матимуть в основному представники держави (слідство-прокуратура-суд), а також адвокати.

Подати позов/звернення до суду, ознайомитися і обмінюватися документами, отримувати виклики і повістки тощо і все інше - це до напівпрацюючої ще з 2018 року системи "Електронний суд" (ЄСІТС). Система існує досить давно, але за допомогою неї навіть скаргу до Великої палати ВС подати не можна, не те що в інші суди. І це відповідальність корумпованої і нереформованої ВРП.

Але найголовніше - це якість суддівського корпусу. Бо не принципово як ти подав документи, якщо в тебе суддя - фанат Сталіна чи складає на блатхаті центнери готівки. І це теж відповідальність корумпованої і нереформованої ВРП. Яку замсіть міжнарожних експертів знову хочуть доручити "реформувати" самим суддям.

Так що e-case - це добре. Але до сучасного і справделивого суду ще дуже багато роботи.

Михайло ЖЕРНАКОВ