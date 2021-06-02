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Береза: Теперь понятно у кого Зеленский скрымздил идею "Президентского университета"

  12   0 02.06.2021, 17:05 | Новости, Политика
Береза: Теперь понятно у кого Зеленский скрымздил идею "Президентского университета"

"Построим президентский университет. Мы хотим впервые внедрить в нашей стране оксфордское образование. Британская сфера образования стоит на первом месте в мире. Мы открыли новые президентские школы, теперь откроем новый президентский университет на 8000 студентов. Все преподаватели будут из-за рубежа", - заявил глава государства. Угадаете кто это сказал? Если нет, то я вам подскажу.

Это сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. А потом добавил, что  половина молодёжи после обучения за границей не возвращаются в страну. Теперь понятно у кого Зеленский скрымздил идею "Президентского университета". Правда в Узбекистане о нем объявили ещё в 2019 году и все ещё не построили. Но деньги выделяют. Видимо наш светоч образования решил перенять узбекский прогрессивный опыт. Хотя есть ещё варианты. Например, "Президентская академия" Путина. Или тот же "Университет Назарбаева" в Казахстане", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org 

"И на "самый необходимый" для Украины проект Зеленский планирует выделить 7,2 миллиарда гривен. Это на старте. Хотя этой суммы хватило бы, чтоб построить и оборудовать 400 000 квадратных метров детских садиков. Это примерно 200-300 новых детских садика в зависимости от метража. Но разве Зеленского интересует такая мелочь? Кстати, на эти же деньги можно достроить немало корпусов ВУЗов, которые вымаливают деньги из бюджета. Но и это видимо мелко с точки зрения пиарщиков нашего шестого президента. В любом случае наш недогарант хочет оставить после себя хоть какую-то память. Ну, как Ющенко хотел, когда объявил о том, что будет строить "Лікарню майбутнього". Тут правда небольшая проблема вышла, ведь нет ни той больницы, ни денег, которые были собраны и выделены на неё. И проект Зеленского может пойти по тому же пути. А вот то, что деньги освоить смогут я уверен. Все 7,2 миллиарда. И даже больше.

А то, что это бездарная трата наших с вами денег и тупое уничтожение ещё одной зелёной зоны в Киеве, Зеленского точно не беспокоит. Потому что его амбиции и доллары зелёные в глазах его окружения мотивируют эту толпу профанов плевать на все, кроме своих хотелок. И какая разница, что для Украины этот проект не по карману в период экономического кризиса. Какая разница, что уровень украинского образования крайне низок и не котируется в цивилизованном мире. Какая разница, что это просто новая дорогая игрушка для человека, играющего роль президента Украины, если он хочет пиара, его окружение очень ждёт "Великого крадівництва - 2", застройщики очень хотят киевскую землю, а все профильные эксперты крутят пальцем у виска оценивая "Президентский университет". Зеленский очень хочет, чтоб у него было, как у Путина. Или хотя бы, как в Узбекистане. А на остальное ему плевать. Он просто продолжает свое шоу", - завершает Береза.

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