"Выйдет ли следствие на руководство города? Все зависит от степени наивности и доверчивости прокуратуры", – Сазонов о коррупционном скандале в Киеве

Не самая приятная новость для киевлян на фоне празднования Дня города и пафосных поздравлений от представителей местной власти. Мэр Кличко со своими замами Поворозником и Густелевым из бюджета легко и непринужденно (я бы сказал - уже в привычном стиле) "увели" 12,7 млн грн - на освещении метро. Причем, сделали это настолько нагло, что прокуратура просто не могла пройти мимо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org

Подольская окружная прокуратура г. Киева уже сообщила о подозрении подрядчику, проводившему ремонт сетей освещения в электродепо "Харьковское" и "Оболонь".

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия).

Как работает эта схема знают, наверное, все. Проводится тендер, это неизбежно - таковы требования закона. Но проводится в формате спектакля, потому что все заранее знают победителя. Под него и прописывают условия.

Победителем становится близкая к власти компания, либо та, которая прекрасно понимает "цену дружбы и сотрудничества". Дальше просто. Закупки по завышенным ценам (в этом случае светильников), раздувание смет, обнал через фиктивные фирмы и рассчет с заказчиками схемы. То есть чемодан с благодарностью уходит в КГГА.

Эксперты прокуратуры, по результатам проведения комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, насчитали на этой операции 12,7 млн убытков местному бюджету.

Ключевой вопрос сейчас - насколько далеко пойдет по цепочке участников следствие? Сделают вид, что власть в Киеве просто туповата и подслеповата? Якобы коварный подрядчик обманул чиновников. Все деньги забрал себе, ни с кем не поделился, а Кличко, Густелев и Поворозник снова окажуться жертвами обмана недобропорядочного подрядчика?

Наивные люди, которые (вы будете смеяться - опять уже не в первый раз) пойдут в качестве свидетелей. Знать ничего не знали и не видели. Или в этом, уже далеко не первом коррупционном скандале с уголовным делом следствие таки выйдет на руководство города? Все уже зависит от степени наивности и доверчивости прокуратуры...

Кирилл САЗОНОВ