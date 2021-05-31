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На честь українського фізика Івана Пулюя назвали планету

  5   0 31.05.2021, 14:59 | Новости, Общество
На честь українського фізика Івана Пулюя назвали планету

На честь Івана Пулюя назвали планету Вікіпедія

Міжнародна астрономічна спілка затвердила назву однієї з малих планет на честь українського фізика, дослідника рентгенівських променів, а також одного з перекладачів Біблії українською мовою Івана Пулюя.

Про це повідомив на своїй сторінці на Facebook один з авторів ініціативи, науковий співробітник Інституту фізики НАН України Василь Шендеровський, інформує UAINFO.org.

"Цього моменту вчені, колектив Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, мешканці Гримайлова чекали понад три роки. Міжнародна астрономічна спілка (IAU) назвала малу планету ім'ям Івана Пулюя (226858) Ivanpuluj=2004 TY 13, про що повідомлено в Bulletin WGSBN робочої групи з питань номенклатури небесних тіл", - написав Шендеровський.

Він також додав, що таким чином був реалізований один з пунктів заходів з відзначення 175-річчя від дня народження українського вченого. Відзначимо, що цього року відзначили вже 176 річницю з дня народження Івана Пулюя. 

Іван Пулюй народився в 1845 році містечку Гримайлів Тернопільської області. Він відомий як один з першовідкривачів рентгенівського випромінювання. Крім того, Пулюй був винахідником, публіцистом, одним з перекладачів Біблії українською мовою і громадським діячем. У 1878 році він отримав нагороду на Всесвітній виставці в Парижі за прилад для вимірювання механічного еквівалента теплоти.

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