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New York Post: Байден получил деньги от российского лоббиста перед тем, как отменить санкции против "Северного потока-2"

  95   0 31.05.2021, 12:58 | Новости, Мир
New York Post: Байден получил деньги от российского лоббиста перед тем, как отменить санкции против "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден за несколько месяцев до того, как отменить санкции против оператора "Северного потока-2", получил деньги от российского лоббиста, сторонника газопровода Ричарда Берта. И хотя речь идет об относительно небольших суммах, это может считаться нарушением предвыборном обещании американского лидера.

Об этом сообщает американская газета New York Post.

Берт пожертвовал 4000 долларов в октябре 2020 года. В марте того же года он потратил 10000 долларов на комитет политических действий Unite The County.

"Деньги от Берта не только нарушают предвыборное обязательство Байдена не принимать деньги от лоббистов, но и имеют особое значение, поскольку теперь он принимает непосредственное участие в лоббировании "Северного потока-2", - говорится в публикации.

Берт заключил партнерские соглашения с пятью европейскими энергетическими компаниями: ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Формы раскрытия информации о лоббировании показывают, что Берт в настоящее время защищает интересы всех пятерых. Он занимается продвижением "Северного потока-2" и консультирует по поводу санкций.

"Когда Ричард Берт сделал пожертвование в Фонд победы Байдена, он не признал, что был зарегистрированным иностранным агентом и, следовательно, не имел права делать взносы", - сказал The Post представитель Национального комитета Демократической партии.

Обозреватель

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