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Сергей Быков: Россия выстрелила себе в ногу, запретив принимать самолеты, которые летят из Европы в обход Беларуси

  9   0 28.05.2021, 15:05 | Новости, Политика
Сергей Быков: Россия выстрелила себе в ногу, запретив принимать самолеты, которые летят из Европы в обход Беларуси

"Россия выстрелила себе в ногу, когда запретила принимать самолеты, которые летят из Европы в обход Беларуси. Я понимаю, они хотели подставить Беларуси дружеское плечо, а вышло, что подставили себе же подножку. Первыми компаниями, которые пострадали от решения россиян оказались австрийские, французские и немецкие перевозчики", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Сергей Быков, информирует UAINFO.org

"По идее, они могли бы нарезать на свои правительства и потребовать открыть небо над Беларусью. А на практике окажется совсем иначе. Почему начали летать через Беларусь? Да, из отдельных стран там немного ближе лететь.

Но в целом, многие летали через Украину до тех пор, пока российский БУК на Донбассе не сбил малазийский Боинг.

Что сейчас будет делать Европа и, в частности, Германия и Франция, которые входят в Нормандскую четверку? Правильно, они будут давить на Россию, чтобы та убралась из оккупированного ею Донбасса. И теперь у немцев с французами ещё больше аргументов", - подытоживает Быков.

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