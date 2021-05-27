Сазонов: РФ может нас убивать, оккупировать Крым, захватить часть Донбасса, а Германия этого не видит?

"Все что нужно знать о наших немецких "союзниках" и "партнерах". Германия не будет предоставлять Украине вооружения, говорит глава правительства Штеффен Зайберт. Так он прокомментировал слова сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву оружия. И добавил про необходимость решения конфликта политическим путем", об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"То есть РФ может нас убивать, оккупировать Крым, захватить часть Донбасса - Германия этого не видит? И оружие Украине давать нельзя, а то она же будет сопротивляться российской агрессии! Пусть лучше Кремль быстро подавит сопротивление в Украине и проблема для ФРГ исчезнет сама собой. Вместе с Украиной. Зеленый свет "Северному потоку-2", поставкам турбин в оккупированный Крым и так далее. Можно по привычке выразить глубокую озабоченность. Власти Германии называют это - решить дипломатическим путем.

Советую вспоминать это каждый раз, когда власти Германии или посольство в Киеве дает нам любые рекомендации или советы. Мы никому не нужны, кроме нас. Все думают исключительно о своих интересах, а рассказы об общих европейских ценностях и стандартах демократии с международным правом - просто красивая обертка. В которую могут завернуть все что угодно...", - констатирует политолог.