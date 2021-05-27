Риба, м'ясо та "молочка": які фальсифікати найчастіше везуть в українські школи та магазини

Фальсифікація харчових продуктів є проблемою номер один в Україні. Щорічно фахівці вилучають тисячі кілограмів підроблених продуктів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала голова Державної служби з питань безпеки продуктів харчування та захисту споживачів Владислава Магалецька, інформує UAINFO.org.

"Фальсифікат в нашій країні зараз - це проблема номер один. У тому числі це наслідок пандемії, яка вдарила по кишенях українців і активізувала "ділків", - написала вона.

За словами Магалецької, фахівці Держпродспоживслужби у співпраці з громадськими організаціями та правоохоронними органами постійно вилучають фальсифікат по всій країні. У тому числі знаходять підроблені продукти в школах.

"Це тисячі кілограмів продуктів на рік. Тільки за перші три місяці цього року ми вилучили з обігу або не допустили до реалізації 8600 кілограмів фальсифікованих молокопродуктів, м'яса і м'ясопродуктів, риби", - додала вона.

При цьому глава відомства зазначила, що Україна далеко не єдина країна, яка страждає від цього явища. У Європі збиток від фальсифікату оцінюється на рівні 8-12 млрд євро на рік. Найбільш поширене це явище в Іспанії, Італії, Нідерландах, Греції, Польщі. Серед продуктів, які фальсифікують найчастіше, - жири та масла, риба і продукти з неї, м'ясо і м'ясопродукти й т. ін.

"Пам'ятайте про це, коли раптом захочете купити дешеву імпортну оливкову олію або хамон в місці, де постійно "поламаний" касовий апарат", - порадила Магалецька.

Вона закликала українців залишати скарги та отримувати оперативну інформацію в чат-боті Держпродспоживслужби.

UAINFO