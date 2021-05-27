Лукашенко не та людина, чиє прізвище може прикрасити список почесних докторів Шевченкового університету. Але чи тільки він?, – дипломат

На кількох сайтах прочитав повідомлення, що новообраний ректор Київського національного університету Володимир Бугров запропонував Вченій раді позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Не знаю, зі скількома "ф" пише слово професор самопроголошений президент, але доктор наук як для нього - це занадто. Він і на фельдшера наук не тягне, не те що на дохтора. Кажу це відповідально, бо понад п'ять років (2000 - 2005) пробув у Мінську як дипломат. Тож за службовими обов'язками мусив уважно слухати виступи глави держави перебування. А деякі його афоризми закарбувалися в пам'яті, мабуть, назавжди, пише письменник і дипломат, експерт Центру дослідження Росії Сергій Борщевський, інформує UAINFO.org.

"Ви будете жити погано, але недовго", - запевнив якось Олександр Григорович білорусів, маючи на увазі, що незабаром їх чекає "покращення". "Тільки-но візьмуся за яйця, молоко пропадає" - зізнався він іншим разом, маючи на увазі зусилля, яких докладав особисто для піднесення сільського господарства. Згоден з паном ректором: Лукашенко не та людина, чиє прізвище може прикрасити список почесних докторів Шевченкового університету. Але чи тільки Лукашенко?

Є в тому списку, скажімо, і Жорес Алфьоров. На відміну від Лукашенка, вчений, і не просто вчений - лауреат Нобелівської премії. Але є одне але. Депутат Держдуми від КПРФ, член комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками (оцініть назву!) Жорес Алфьоров підтримав збройну агресію РФ проти України та окупацію української території і був занесений до бази "Миротворець".

Кому як, а мені одночасне перебування людини в двох списках - "Миротворця" і почесних докторів КНУ видається протиприродним. Сподіваюсь, і новообраному ректору Володимиру Бугрову також.

Сподіваюсь, та обставина, що Алфьоров 2019 року помер, не перешкодить акту справедливості з боку держави, яку небіжчик ненавидів за життя.

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Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ