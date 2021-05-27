Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:01

Кравчук: Переговоров в Минске больше быть не может

13:23

Саакашвілі заплутався в законах та звинуватив суддю ОАСК у скандальному рішенні – у відповідь той…заспівав (відео)

12:58

"Залізний купол" Україні не по кишені, вихід – оновлення авіації, – військові експерти

12:01

Байден поручил спецслужбам расследовать причины возникновения пандемии коронавируса

11:00

ВВС: Де примусово саджали літаки? Найвідоміші випадки в історії

10:27

Андрій Любка: Як врятувати Протасевича? Навряд чи його врятує Європа чи масова зміна рамок на аватарках у фейсбуці

10:01

Экс-чиновник КГГА Голубченко вместе с адвокатом-шестеркой рейдерит бизнес и захватывает земли, — СМИ

09:01

Лилия Шевцова: Сорвал ли Путин банк?

00:15

В Киеве мужчина набил тату с логотипом магазина на лице ради iPhone 12. ФОТО

23:42

Мучили п'ять днів: над вчителькою з Мінська жахливо знущалися силовики через коментар в соцмережі

22:05

Лукашенко обвинил Украину в отказе принять борт Ryanair

21:02

Помилку виявили через чотири дні: чоловікові у клініці ампутували здорову ногу

20:01

Ученые предрекли катастрофическое извержение самого большого вулкана на Земле

19:05

Аня Тейлор-Джой зіграла головну роль у шокуючому трилері "Минулої ночі у Сохо". Дивіться трейлер

18:00

Фурса: Даже для бородатых мужиков с бомбами, которые ведут религиозные войны, белорусский диктатор кажется историческим пережитком

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Кравчук: Переговоров в Минске больше быть не может

  4   0 27.05.2021, 14:01 | Новости, Политика
Кравчук: Переговоров в Минске больше быть не может

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как переговорной площадки по Донбассу. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, пишет Корреспондент.

"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал он.

Кравчук добавил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.

 

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (694)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]