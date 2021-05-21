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У Криму українця засудили до 11 років суворого режиму за "держзраду"

  7   0 21.05.2021, 17:35 | Новости, Политика
У Криму українця засудили до 11 років суворого режиму за "держзраду"

"Суд" у Криму виніс вирок українцю Івану Яцкіну, визнавши його винним у держзраді. Йому призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі український омбудсмен Людмила Денісова, пише РБК-Україна.

Йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з обмеженням волі на строк 1 рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. 

"Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму", - заявила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх політичних в'язнів. 

Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Під час обшуків у нього вилучили документи українського зразка і ноутбук. Самого Івана ще до початку обшуку заарештували.

Микола Полозов, який є його адвокатом, говорив, що Яцкіна переслідують за проукраїнську позицію. 

РБК-Україна

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