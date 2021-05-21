Украинцы собрали 2,3 млн долларов на самый дорогой укол в мире для маленького Димы Свичинского, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию, пишет НВ.

О закрытии сбора средств сообщили в четверг, 20 мая, родители Димы - Виталий и Мария Свичинские.

В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, Виталий и Марина рассказали, что оставшуюся сумму, которой не хватало для покупки самого дорогого в мире препарата Zolgensma, на счет перевел анонимный благодетель.

«Произошло событие, благодаря которому мы можем изменить наш слоган... Кто-то превратил его из „Дима, мы успеем" на „Дима, мы успели". Спасибо, что подарили шанс на полноценную жизнь нашему сыночку», - рассказали Виталий и Мария.

По словам отца ребенка, наибольшую часть средств на лечение Димы перечислили украинцы. Он рассказал, что после объявления сбора на телефон каждую секунду поступали уведомления о новых переводах.

«Я всегда чувствовал себя частью страны. Теперь я чувствую страну частью себя. Своей семьи», - добавил Виталий.

СМА - это генетическое заболевание, которое приводит к нарушению функций нервных клеток спинного мозга и мышечной атрофии. Болезнь поражает мышцы, отвечающие за глотание, удержание головы, движения и дыхание. Еще несколько лет назад лекарств против этой болезни не было, только поддерживающая терапия. Лишь недавно появился американский препарат Zolgensma - это один укол, который может «починить» сломанный ген и полностью остановить развитие болезни. Но есть одно но: препарат стоит более 2 млн долларов и его необходимо уколоть до того, как ребенку исполнится 6 месяцев.

НВ