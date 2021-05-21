Прилетят инопланетяне и все у нас наладят? А может даже запустят метро на Троещину? – Береза

"Наблюдая факт того, что состав каждого следующего созыва ВР качественно хуже предыдущего, я задумался о том, что будет в 10 созыве. В этом созыве компетентных, умных и порядочных меньше, а не умных и продажных больше, чем в предыдущем. В прошлом тоже были "звезды", от которых мутило, но этот созыв такими переполнен фриками, откровенными дураками и явно не компетентными людьми. А количество скандальных нардепов в 9-ом созыве просто зашкаливает. В общем, все это не сильно настраивает меня на позитивные ожидания. Но я понимаю, что должен быть выход из этого кошмара", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Надежда на один из трех вариантов:

1. Избиратель поумнеет и сделает выбор в пользу компетентности и порядочности.

2. Прилетят инопланетяне и все у нас наладят. А может даже запустят метро на Троещину.

3. Есть выход в виде аэропорта Борисполь, но это не выход, а бегство.

Последний вариант мне рассматривать не хочется. Поэтому сразу отметаем еще и самый фантастический и абсолютно нереальный. И тогда остается надежда на инопланетян. Пока этот вариант выглядит, как самый реальный. А иначе будет ад. Хотя если наш избиратель не поумнеет, не поймёт, что его голосование напрямую связано с качеством его же жизни, то у нас и дальше в парламенте будет большинство тех, кто, либо работает на олигархов, либо эталонный идиот. А значит в Украине и дальше будут круглое будут носить и квадратное катать, но качество жизни от этого не улучшится. Хотя глядя на результат последних довыборов и рейтинг власти я понимаю, что выводы ещё не все сделали и свою кастрюлю дерьма ещё не все избиратели Зеленского доели. Ничего. Подождём. И либо они поумнеют, либо и дальше будут питаться этим же", - завершает Береза.