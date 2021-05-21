Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:01

У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та тепло, – Діденко

18:02

Прилетят инопланетяне и все у нас наладят? А может даже запустят метро на Троещину? – Береза

17:35

У Криму українця засудили до 11 років суворого режиму за "держзраду"

16:59

Украинцы собрали 2,3 млн долларов на самый дорогой укол в мире для маленького Димы Свичинского

16:00

Зеленский в катастрофической близости от того, чтобы искренне признать себя лучшим президентом Украины всех времен и поколений – Кочетков

15:06

В США заявили о доказательствах утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

14:01

Віктор Таран: Косоворотка, як політтехнологія Зеленського

13:00

У Києві відкрили пам’ятник діячу доби Української революції Василю Вишиваному. ФОТО

12:02

Кущ: "Оно" пробуждается каждые 27 лет. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, прошло полных 27 лет с даты провозглашения нашей независимости

11:02

Фігурантка справи Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що переписується із Зеленським

10:01

В России покажут еще один сериал "Квартала 95"

09:00

WSJ: Байден сделал Путину подарок, за который Трампа уже назвали бы "агентом" России

01:43

Определились все финалисты Евровидения-2021

23:59

Літаюче таксі в Європі може почати возити пасажирів вже у 2024 році

23:00

Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Прилетят инопланетяне и все у нас наладят? А может даже запустят метро на Троещину? – Береза

  10   0 21.05.2021, 18:02 | Новости, Политика
Прилетят инопланетяне и все у нас наладят? А может даже запустят метро на Троещину? – Береза

"Наблюдая факт того, что состав каждого следующего созыва ВР качественно хуже предыдущего, я задумался о том, что будет в 10 созыве. В этом созыве компетентных, умных и порядочных меньше, а не умных и продажных больше, чем в предыдущем. В прошлом тоже были "звезды", от которых мутило, но этот созыв такими переполнен фриками, откровенными дураками и явно не компетентными людьми. А количество скандальных нардепов в 9-ом созыве просто зашкаливает. В общем, все это не сильно настраивает меня на позитивные ожидания. Но я понимаю, что должен быть выход из этого кошмара", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.  

"Надежда на один из трех вариантов:

1. Избиратель поумнеет и сделает выбор в пользу компетентности и порядочности.

2. Прилетят инопланетяне и все у нас наладят. А может даже запустят метро на Троещину.

3. Есть выход в виде аэропорта Борисполь, но это не выход, а бегство.

Последний вариант мне рассматривать не хочется. Поэтому сразу отметаем еще и самый фантастический и абсолютно нереальный. И тогда остается надежда на инопланетян. Пока этот вариант выглядит, как самый реальный. А иначе будет ад. Хотя если наш избиратель не поумнеет, не поймёт, что его голосование напрямую связано с качеством его же жизни, то у нас и дальше в парламенте будет большинство тех, кто, либо работает на олигархов, либо эталонный идиот. А значит в Украине и дальше будут круглое будут носить и квадратное катать, но качество жизни от этого не улучшится. Хотя глядя на результат последних довыборов и рейтинг власти я понимаю, что выводы ещё не все сделали и свою кастрюлю дерьма ещё не все избиратели Зеленского доели. Ничего. Подождём. И либо они поумнеют, либо и дальше будут питаться этим же", - завершает Береза.

 

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (550)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]