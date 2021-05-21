Кущ: "Оно" пробуждается каждые 27 лет. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, прошло полных 27 лет с даты провозглашения нашей независимости

"Противники Зеленского любят называть его то "клоуном", то "комиком". На самом деле если попытаться раскрыть метафизическую глубину происшедшего в последние годы в Украине, то вспоминается мистический роман Стивена Кинга "Оно" с танцующим клоуном Пеннивайзом. Как написано в Википедии, "Оно пробуждается каждые 27 лет". В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, прошло полных 27 лет с даты провозглашения нашей независимости, и я ни на что не намекаю...", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет экономист Алексей Кущ, информирует UAINFO.org.

"Оно" питается страхами и надеждами людей, и ошеломительная победа Зеленского на выборах - это не просто результат успешного медиапроекта, но и следствие намного более глубоких психологических травм общества: надежда на справедливость, страх войны.

Эту психическую энергию можно очень легко конвертировать в чистую власть (а ее затем - в чистый капитал), если найти "ключик" к душам людей.

И Зеленский нашел. Очередная пресс-конференция президента Зеленского прошла в здании авиационного завода "Антонов" в Киеве, так сказать, чтобы продемонстрировать миру - "не кукурузой единой".

Хотя если убрать индустриальный антураж, то одна кукуруза и останется, которую впору изображать на Большом гербе в руках у запорожского казака (вместо мушкета).

Одна из прошлых "прессух" в здании фудкорта на заводе "Арсенал" была более символичной, хотя тот символизм тогда так никто и не заметил, даже сам Зеленский и сама Мендель: превращение одного из лучших заводов страны по выпуску высокоточной оптики в примитивный "жральник".

Чем не символ? Да и в плане еды Зеленскому тогда было далеко до пиров другого Владимира, "Красно Солнышко", которые тот закатывал тысячу лет назад в Киеве для простолюдинов.

Но два года назад Зеленский "либертарианцем" был: с Гончаруком, "созидательным разрушением" промышленности и прочей лабудой. А сейчас он "государственным строителем" становится.

А для этого его нужно "подсадить" на гигантское крыло недостроенного самолета "Мрия" (второй экземпляр серии") со всеми приятными лингвистическими коннотациями к этому названию: "мрия" страны, "мрия" украинцев и так далее.

Хотя опять же по факту просматривается чисто фрейдистский комплекс "компенсации" по принципу "чем меньше, тем больше".

Ну, кто смотрел мультфильм Шрек и видел лорда Фаркуада, тот понял, о чем я. Все эти "выпендрежи" с запуском спутника на чужой ракете-носителе (то же самое может сделать любая европейская компания или университет средней руки), дефиле на "Антонове" среди остовов недостроенных самолетов - это все антураж для празднования 30-летия Дня независимости.

Почти как в "Обыкновенном Мюнхгаузене": "Вначале планировали аресты, потом празднества, в итоге решили совместить".

Его пресс-конференция проходит на фоне снятия санкций с "Северного потока - 2" со стороны США. Об этом официально заявили в американском госдепе.

Из перечня санкций исключены компания Nord Stream 2 AG, ее корпоративные сотрудники и Маттиас Варнига. Снятие санкций мотивировано "интересами национальной безопасности".

Кстати, кто не в курсе, Маттиас Варнига, управляющий директор Nord Stream 2, по странному стечению обстоятельств - бывший сотрудник Министерства госбезопасности ГДР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил: "Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации к энергетической безопасности в Европе, что согласуется с обещанием президента восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе".

Простыми словами, "борьба с РФ для нас важна, но Германия дороже". Об Украине и ее интересах никто даже и не вспомнил.

Видимо, мы не входим в перечень "партнеров и союзников". Или не относимся к "Европе"?

В решении США "примечательно" все: и размен транзита через территорию Украины на "шкурные интересы" Запада, и то, что забирая у нас несколько миллиардов долларов в год, которые мы получали за транзит, никто даже не подумал о соответствующих компенсаторах хотя бы в виде торговых преференций, а не живых денег.

К примеру, те же США, снимая санкции с "Северного потока - 2", могли бы одновременно отменить заградительную пошлину в 25% на украинский металл, а Германия могла бы выделить финансовую помощь на увеличение газовой добычи в Украине, чтобы снизить нашу зависимость "от трубы".

Кстати, Байден в первые дни своей каденции таки ввел санкции против трубопровода, но только против канадского, по которому нефть из провинции Альберта должна была идти на перерабатывающие заводы Техаса.

Санкции были введены, несмотря на то что крупнейшие канадские банки и пенсионные фонды потратили на него миллиарды долларов, не считая тех колоссальных затрат, которые понес бюджет провинции в виде прямых дотаций и выданных гарантий.

Если дело доходит до национальных интересов, в США не пожалеют даже младшего "канадского братца".

По большому счету случилось то, о чем z в своих статьях писал все эти годы.

Если грубо: "Эти идиоты при власти однажды проснутся и обнаружат работающий "Северный поток - 2" и пустую украинскую трубу".

Примечательно, что это "наследство" Коболев торжественно передал Витренко, заявив в фейсбуке, что, мол, запуск СП-2 - главный тест для нового руководителя "Нафтогаза", и даже "тегнул" своего бывшего помощника Вадима Гламаздина, мол, что делать-то сейчас (sic!!!).

О каком тесте говорил Коболев, понять сложно. Будем надеяться не на беременность. Но пикантности происходящему добавляет тот факт, что упомянутый Гламаздин все последние годы работы в "Нафтогазе" вроде как занимался лоббированием санкций против СП-2.

Лоббировал, лоббировал, но не довылоббировал. И, оказывается, именно он должен дать нам правильный ответ, что делать сейчас, когда эти санкции практически сняты (за исключением нескольких российских суден-трубоукладчиков).

Почти как в известном фильме: "Это не твой зуб. Это даже не мой зуб. Это их зуб".

Запуск СП-2 - это уже не проблема Коболева (у него теперь только одна сложность - как потратить заработанное в Украине).

И не проблема Витренко, который будет все валить на Коболева и геополитику. Это наша проблема, так как деньги - это сообщающиеся сосуды. И если в "Нафтогазе" убыло 3 млрд долл. за транзит, то значит "прибыло" в другом месте: в платежках на газ, тепло и горячую воду.

Вспоминая выступление стендап-комика из США Билла Мара по поводу Зеленского, можно сказать: "Это ж какая про..я система управления должна быть в стране, чтобы подобное происходило...".

График, приведенный в посте, я публиковал в одной из своих статей в начале 2019 года с первыми лучами "Зеленой зари".

Как видим, почти в десятку, только с годом ошибся - не 2020-й, а 2021-й, что не меняет сути.

За эти годы никто так и не прислушался к нашим советам по созданию в Украине восточноевропейского газового хаба, географически привязанного к украинским подземным хранилищам.

В таком случае со временем украинский хаб мог бы за несколько лет перейти в зрелую фазу развития и стать ценовым бенчмарком, а также механизмом для хеджирования рисков, связанных с газовыми портфелями.

Да и привязывать цену к импортному паритету нам бы уже не пришлось, коль появился бы свой прозрачный и эффективный рыночный механизм ценообразования.

В таком случае с "Газпромом" о поставках газа договаривались бы системные западные газовые трейдеры, а не политики.

Любой газопровод - это изначально груда металла.

Если бы удалось "задушить" СП-2 с помощью экономической выгоды транзита газа по территории Украины, нам не пришлось бы прибегать ни к каким санкциям.

Мы бы просто перетянули основные потоки на себя. Но для этого нужно было провести правильную модель анбандлинга "Нафтогаза", а не применять уродский вариант скрещивания ежа с ужом.

То есть забрать у политических "элит", находящихся при власти, "газовую соску-поилку".

Как показывает новейшая история, богатеть за счет транзитной маржи - это удел всех благополучных стран, таких как Германия, Турция или Польша, которые не просто занимают выгодное географическое положение на стыке сырьевых рынков и рынков потребления, но и власть которых "с царем в голове".

Ну, и заканчивая пресс-конференцией Зеленского, кто слушал, напишите в комментариях, идея о создании зернопровода на базе нашей ГТС не прозвучала? А то как-то скучно, все "зеленый водород", да "зеленый водород", - завершает Кущ.