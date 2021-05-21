У Києві відкрили пам’ятник діячу доби Української революції Василю Вишиваному. ФОТО

У Києві відкрили пам'ятник громадсько-військовому діячу доби Української революції, австрійському архикнязю з українським корінням Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу).

Про це повідомила Національна гвардія України, інформує UAINFO.org.

Пам'ятник Василю Вишиваному невипадково встановлений саме неподалік від метро "Лук'янівська", адже саме тут він провів останні дні свого життя, у 1948 році в Лук'янівській в'язниці, куди його з Відня викрали і перевезли співробітники НКВД. У цій же в'язниці він був закатований, а тіло таємно поховане біля огорожі Лук'янівського цвинтаря.

За час командування сотнею у складі 13-го полку уланів Висиль Вишиваний зробив її повністю українською, виключивши з неї військових інших національностей. Саме тоді йому подарував вишиту сорочку один з його солдатів-українців, розповідають у Національній гвардії.

Скульптур Михайло Горловий, який працював над створенням пам'ятника, зазначає, що сорочка, в яку одягнений Василь Вишиваний, зроблена із найвідоміших фотографій Габсбурга-Вишиваного, що вміщена в його збірці україномовних поезій "Минають дні".

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