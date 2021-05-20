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США вирішили не запроваджувати санкції проти оператора "Північного потоку-2"

  5   0 20.05.2021, 09:00 | Новости, Политика
США вирішили не запроваджувати санкції проти оператора "Північного потоку-2"

США відмовились від санкцій проти "Північного потоку-2" / фото REUTERS

США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника.

Про це повідомляє Нromadske з посиланням на прес-реліз Державного департаменту США, інформує УНІАН.

Зазначається, що відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США.

У доповіді оголошується про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником російського президента Володимира Путіна.

Попри це Держдепартамент США оголосив про накладання санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання "Північного потоку-2".  

Яка реакція на відмову від санкцій проти "Північного потоку-2" у США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніга "відповідає національним інтересам США". 

Це також свідчення прихильності Штатів до енергобезпеки Європи й ідеї відбудови альянсів із європейськими союзниками, вважає він.

"Ми продовжимо чинити опір завершенню "Північного потоку-2", який послабить енергобезпеку Європи, України й східного флангу НАТО і ЄС. Наш спротив "Північному потоку-2" незмінний", - сказав він.

Відмову від санкцій проти Nord Stream 2 AG підтвердив сенатор Боб Менендес. Він виступив проти такого рішення і закликав його скасувати.

Старший член комітету Сенату США у міжнародних справа сенатор Джим Ріш також назвав рішення помилковим

"Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів - дозволити завершення цього російського проекту зловмисного впливу", - заявив він.

 

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