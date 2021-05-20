Тато недогледів 8-річного сина і той сам пішов блукати столичним метро. Відповідальність за це правоохоронці поклали на матір дитини

Восьмирічний хлопчик, якого півробітник поліції виявив у підземці без супроводу батьків. Фото: Нацполіція

У Києві в підземці правоохоронці виявили восьмирічного хлопчика, який блукав там без батьків. На його мати склали адміністративний протокол, хоча вдома у цей період за сином доглядав його батько.

Про це розповіла пресслужба столичної поліції, інформує UAINFO.org.

Співробітник поліції, який ніс службу з охорони публічного порядку та безпеки на станції метро "Дорогожичі" побачив хлопчика, який блукав один. Правоохоронці почали розшукувати його батьків.

"Ми з'ясували, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла у справах. Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати", - зазначили у поліції.

Правоохоронці повернули хлопчика мамі, з ним усе гаразд. Вони провели з нею профілактичну бесіду та попередили про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за дітьми.

Відносно матері хлопчика склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або штраф від 850 до 1 700 гривень.

Як вказують у поліції, мати щиро подякувала правоохоронцям, що знайшли її сина, та запевнила, що надалі буде більше уваги приділятиме його вихованню. У зникнення близьких чи рідних негайно повідомте про це за номером 102.

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