ЕС официально разрешит въезд вакцинированным туристам из третьих стран

Совет ЕС также вскоре должен расширить список стран - нечленов ЕС, где хорошая эпидемическая ситуация и из которых будут разрешены путешествия.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) принял решение, дающее возможность в будущем открыть границы для привитых от коронавируса туристов из третьих стран.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по вопросам верховенства права, Хартии основных прав, юстиции и равенства Кристиан Виганд, информирует UAINFO.org.

"Послы ЕС согласились обновить подход относительно путешествий из-за пределов Европейского Союза. Теперь Совет ЕС рекомендовал странам-членам ослабить некоторые имеющиеся ограничения, особенно для тех, кто привит утвержденными вакцинами. Совет ЕС также вскоре должен расширить список стран, не являющихся членами ЕС, в которых хорошая эпидемическая ситуация, из которых путешествия будут разрешены, отталкиваясь от нового критерия, согласованного сегодня", - отметил Виганд.

В то же время, по его словам, чтобы уменьшить риск попадания в Евросоюз новых штаммов коронавируса, Совет ЕС согласовал новый чрезвычайный механизм противодействия, что позволит странам-членам ЕС реагировать на появление новых штаммов быстро и скоординировано.

Виганд добавил, что это должно позволить постепенно возобновить международные путешествия тогда, когда это будет возможно в условиях безопасности, одновременно предусматривая возможность срочного реагирования для противодействия распространению новых штаммов коронавируса.

"Пересмотренная рекомендация должна быть формально одобрена Советом ЕС", - сказал Виганд.