Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:27

ЕС официально разрешит въезд вакцинированным туристам из третьих стран

23:59

Казарин: У главы украинской "партии Кремля" слишком много возможностей отбиться от правоохранительной системы

23:30

ВВС: Найбільша загадка в історії Австралії. Навіщо ексгумують "людину з Сомертону"

22:56

Зустріч Путіна з Байденом: у ТКГ прогнозують нове загострення на Донбасі

20:01

У Києві з'явився найдовший мурал в Україні (фото)

19:01

"Ми не знаємо, що це": Барак Обама підтвердив існування НЛО

18:03

У Києві з'явився найдовший мурал в Україні (фото)

17:00

"Наробили ШУМу": під час виступу Go_A в прямому ефірі "Євробачення 2021" трапився курйоз

16:30

Виявляється, можна тягати в суд кума Путіна, і Путін не нападе, – Ігор Луценко

15:50

Вів від житлових будинків: у Білорусі розбився військовий літак. ВІДЕО

15:01

Стало відомо, від чого пожовкла річка Либідь у Києві (відео)

14:17

Юрий Романенко: Правоохранителям пришло время задавать вопросы Порошенко, прямо вытекающие из того, что говорил на пленках Медведчук

13:04

Передвиборча програма Зеленського виконана лише на 25%, – КВУ

12:01

Байден хочет вернуться к конструктивному диалогу с Германией. Поэтому США и не собираются вводить против немцев санкции за Северный поток-2 – Фурса

11:03

Раимов: Министр Степанов хотел признания и славы, войти в учебник истории как победитель ковида. Но он забыл, что это роль другого героя

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

ЕС официально разрешит въезд вакцинированным туристам из третьих стран

  6   0 20.05.2021, 00:27 | Новости, Мир
ЕС официально разрешит въезд вакцинированным туристам из третьих стран

Совет ЕС также вскоре должен расширить список стран - нечленов ЕС, где хорошая эпидемическая ситуация и из которых будут разрешены путешествия.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) принял решение, дающее возможность в будущем открыть границы для привитых от коронавируса туристов из третьих стран.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по вопросам верховенства права, Хартии основных прав, юстиции и равенства Кристиан Виганд, информирует UAINFO.org.

"Послы ЕС согласились обновить подход относительно путешествий из-за пределов Европейского Союза. Теперь Совет ЕС рекомендовал странам-членам ослабить некоторые имеющиеся ограничения, особенно для тех, кто привит утвержденными вакцинами. Совет ЕС также вскоре должен расширить список стран, не являющихся членами ЕС, в которых хорошая эпидемическая ситуация, из которых путешествия будут разрешены, отталкиваясь от нового критерия, согласованного сегодня", - отметил Виганд.

В то же время, по его словам, чтобы уменьшить риск попадания в Евросоюз новых штаммов коронавируса, Совет ЕС согласовал новый чрезвычайный механизм противодействия, что позволит странам-членам ЕС реагировать на появление новых штаммов быстро и скоординировано.

Виганд добавил, что это должно позволить постепенно возобновить международные путешествия тогда, когда это будет возможно в условиях безопасности, одновременно предусматривая возможность срочного реагирования для противодействия распространению новых штаммов коронавируса.

"Пересмотренная рекомендация должна быть формально одобрена Советом ЕС", - сказал Виганд.

Перевод – УНИАН

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (514)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]