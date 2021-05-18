"Ми маємо опозицію не до влади, а опозицію до держави". Данілов назвав ОПЗЖ філією Єдиної Росії і звинуватив її в російській пропаганді

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що партія ОПЗЖ знаходиться в опозиції не до влади, а до України в цілому. Її учасники дублюють і розвивають російські пропагандистські наративи.

Він також назвав фракцію ОПЗЖ російською філією політсили президента РФ Володимира Путіна Єдина Росія, інформує UAINFO.org.

"У ці складні часи всередині країни ми маємо опозицію не до влади, а опозицію до держави, до самого факту її існування. Лицемірство заяв керівників фактично російського політичного представництва в Україні - партії ОПЗЖ - навряд чи може здивувати, особливо з огляду на, що вони виписуються за лекалами "школи" пропагандистів імені Симоньян. Але зухвалість останнього партійного звернення щодо політичної ситуації в Україні викликає особливе здивування", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Власне, фактично російська філія "Єдиної Росії" в особі ОПЗЖ ставить ультиматум і шантажує не тільки Україну, але й світ загрозою розв'язання війни в Європі шляхом активізації військових дій на сході України. Нахабно погрожує нам на нашій землі, прозоро натякаючи на російські війська, які вони розглядають як свій актив тиску на українську владу та світове співтовариство, зазначив Данілов.

ОПЗЖ фактично дублює й розвиває російські пропагандистські наративи про "травлю инакомыслия", "внутренний конфликт", "притеснение русского языка" та іншу кремлівську маячню.

Саме учасники цієї "опозиції" - ті люди та політичні сили, що протягом кількох десятирічь системно та комплексно вибудовували кланово-олігархічну державу з корупційною судовою системою, із законами - правилами, виписаними під «схеми» та «відкати», з вертикаллю державного управління, налаштованою на висмоктування ресурсів з держави та «розпил» бюджетних коштів.

І сьогодні, коли Президент України Володимир Зеленський ламає усталений корупційно-олігархічний механізм, ця «опозиція» до держави активізувала всі можливі засоби і методи протидії.

Вони говорять про правила, які вони формували під себе, під свої «чорні схеми», вони закликають до правосуддя у судах, які вони корумпували. Для них справедливий суд - це суд над Василем Стусом 1980 року.

17 травня партія ОПЗЖ опублікувала заяву «про тривожну політичну ситуацію в Україні»: в ньому вони заявляють про «цькування інакомислення» і відзначають, що це може призвести до ескалації конфлікту на Донбасі, «який потенційно здатний перерости у велику війну в Європі».

11 травня СБУ провела обшуки в двох будинках Віктора Медведчука в Києві і в його кабінеті в офісі ОПЗЖ. Пізніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозри Медведчуку і його однопартійцю Тарасу Козаку - їм інкримінують державну зраду і замах на розграбування національних ресурсів на окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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