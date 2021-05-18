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BBC: Катастрофічна хвиля COVID-19 в Індії зірвала програму ООН з постачання вакцин

  11   0 18.05.2021, 09:01 | Новости, Мир
BBC: Катастрофічна хвиля COVID-19 в Індії зірвала програму ООН з постачання вакцин

Смертельна хвиля COVID-19 в Індії зірвала програму COVAX / фото REUTERS

Міжнародна програма, покликана забезпечити доступ до вакцин від коронавірусу, страждає від нестачі 140 мільйонів доз. Причина - велика криза, яка охопила Індію через COVID-19.

Інститут сироватки крові Індії - найбільший постачальник вакцин для програми COVAX. Але з березня він не виконав жодної запланованої поставки, оскільки експорт доз був зупинений. Про це пише BBC, інформує УНІАН.

Програма ЮНІСЕФ купує й поширює вакцини для COVAX. Вона закликає лідерів країн G7 і ЄС поділитися дозами. Наступного місяця вони проведуть спеціальну зустріч у Великій Британії.

В ЮНІСЕФ кажуть, що дані, розглянуті організацією, свідчать, що разом всі ці країни можуть пожертвувати 153 мільйони доз вакцин від коронавірусу. І це ніяк не вплине на їхні зобов'язання щодо вакцинації своїх громадян.

Інститут сироватки крові Індії повинен був забезпечити половину від двох мільярдів доз для програми COVAX цього року. Але впродовж березня, квітня і травня він не виконав жодних поставок. Очікується, що до кінця червня дефіцит вакцин зросте до 190 мільйонів доз.

"Нажаль, ми в такий ситуації, що просто не знаємо, коли наступна партія доз матеріалізується. Ми сподіваємося повернутися до графіка. Але ситуація в Індії непевна і викликає велике занепокоєння", - сказав координатор COVAX Джіан Ганді.

УНІАН

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