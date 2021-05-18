Всесвітній економічний форум скасували через коронавірус

Форум мав відбутися у Сінгапурі / фото ua.depositphotos.com

Проведення Всесвітнього економічного форуму скасували через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті форуму, пише УНІАН.

"На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації та невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства в запланованому обсязі", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання перенесли на першу половину 2022 року. Кінцеве місце та дата будуть визначені пізніше.

Засновник і беззмінний президент Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб зазначив, що здоров'я та безпека кожного є найвищим пріоритетом.

УНІАН